Az M7-esen fotózták le Pintér Sándort

A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben, országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt – írja a 444.hu.

A volt belügyminiszter – aki két részletben összesen húsz évig vezette a tárcát, a köztes időszakban pedig a gazdasági szférában tevékenykedett – a szemtanúk beszámolói szerint a hétvégén láthatóan jókedvűen, teljesen hétköznapi módon autózott a sztrádán

a muzeális értékű,

de kiválóan karbantartott családi járművel.

Fotónk illusztráció.