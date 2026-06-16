ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.08
usd:
300.92
bux:
138222.33
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Asheville, 2018. február 12.Az amerikai Serena Williams (b) és húga, Venus Williams taktikai megbeszélést tart a Lesley Kerkhove, Demi Schuurs alkotta holland duó ellen játszott páros mérkőzésen a Fed Kupa világcsoportjának negyeddöntőjében az Észak-Karolina amerikai állambeli Asheville-ben 2018. február 11-én. (MTI/AP/Chuck Burton)
Nyitókép: Chuck Burton

Teniszszenzáció: ismét pályára lépnek a Williams-nővérek Wimbledonban

Infostart / MTI

Venus és Serena Williams szabadkártyával ott lesz a wimbledoni tenisztorna női párosversenyében.

A verseny közösségi oldalán kedden jelentették be, hogy a testvérpár ismét egymás oldalán lép majd pályára az All England Clubban.

A 45 éves Venus, valamint a versenyzéshez négyéves kihagyás után múlt héten visszatért, 44 esztendős Serena korábban hatszor nyerték meg a női párost a füves pályás Grand Slam-viadalon, ezen kívül ugyancsak közösen további nyolc GS-diadalt arattak. A legutóbbit 2016-ban épp Wimbledonban, a fináléban Babos Tímeát és a kazah Jaroszlava Svedovát felülmúlva.

Az egyéni versenyekben szabadkártyát kapott a Roland Garroson döntős lengyel Maja Chwalinska, akinek a párizsi torna előtti világranglistás helyezése (akkor húzták meg a vonalat a wimbledoni főtáblára vonatkozóan) okán selejteznie kellett volna Londonban.

Szintén ott lehet a főtáblán férfi párosban a korábbi egyéni döntős ausztrál Nick Kyrgios és a kazah Alekszander Bublik, férfi egyesben a korábbi elődöntős bolgár Grigor Dimitrov, valamint a háromszoros GS-bajnok, utolsó szezonját taposó svájci Stan Wawrinka is.

A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna főtáblás helye biztos, míg Gálfi Dalma és Piros Zsombor a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Teniszszenzáció: ismét pályára lépnek a Williams-nővérek Wimbledonban

tenisz

venus williams

serena williams

wimbledon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „szégyelljék magukat!” – sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Magyar Péter: „szégyelljék magukat!” – sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Sürgős tárgyalásba vette az Országgyűlés az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges 110 oldalas törvénymódosító javaslatot. A Fidesz és a KDNP nemmel szavazott, Magyar Péter miniszterelnök szerint az ellenzék nem akarja, hogy Magyarország hozzájusson a 6000 milliárd forintos uniós forrásokhoz. Görög Márta igazságügyi miniszter, az előterjesztő hangsúlyozta: Magyarország nem elveszíteni akarja az uniós forrásokat, hanem hazahozni és felhasználni, és nem új feltételeket teljesítenek, hanem 2022 óta ismert kötelezettségeket
 

Magyar Péter az Országgyűlésben: nem szeretnénk kisajátítani sem 1956-ot, sem 1989-et

Magyar Péter részleteket mondott a kamatstopról és a babaváróról az Országgyűlésben

Ilyen lesz a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag – kedd a parlamentben

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő fordulat a magyar dohánypiacon: már nem a csempészet jelenti a legnagyobb veszélyt

Meglepő fordulat a magyar dohánypiacon: már nem a csempészet jelenti a legnagyobb veszélyt

A YouGov legfrissebb felmérése szerint a Magyarországon eldobott cigarettásdobozok 12,9 százaléka illegális forrásból származik, és először fordult elő, hogy a hamisított cigaretták száma meghaladta a csempészárukét. Az illegális kereskedelem különösen az északkelet-magyarországi településeken koncentrálódik, miközben az Európai Unióban is ismét 10 százalék fölé emelkedett a feketepiaci cigaretták aránya. Az üzlet rendkívül jövedelmező a bűnszervezetek számára - írja a 24.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már borítékolható a brutál lakásdrágulás Magyarországon? Rossz világ jöhet, ha nem lép időben a kormány

Már borítékolható a brutál lakásdrágulás Magyarországon? Rossz világ jöhet, ha nem lép időben a kormány

Bizonytalanságot okoz az új lakások áfájának jövője, akár tízmillió forinttal is drágulhatnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran will 'never have nuclear weapon' under deal and criticises Israel over Lebanon

Trump says Iran will 'never have nuclear weapon' under deal and criticises Israel over Lebanon

Full details of the agreement are still to be released, as Keir Starmer says the UK would play its "full part" in getting the Strait of Hormuz open.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 14:26
Segítséget vár „a világbajnokság legelnyomottabb csapata”
2026. június 16. 14:02
Magángéppel üldözi a vb-meccseket a FIFA első embere
×
×