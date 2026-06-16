Teniszszenzáció: ismét pályára lépnek a Williams-nővérek Wimbledonban

A verseny közösségi oldalán kedden jelentették be, hogy a testvérpár ismét egymás oldalán lép majd pályára az All England Clubban.

A 45 éves Venus, valamint a versenyzéshez négyéves kihagyás után múlt héten visszatért, 44 esztendős Serena korábban hatszor nyerték meg a női párost a füves pályás Grand Slam-viadalon, ezen kívül ugyancsak közösen további nyolc GS-diadalt arattak. A legutóbbit 2016-ban épp Wimbledonban, a fináléban Babos Tímeát és a kazah Jaroszlava Svedovát felülmúlva.

Az egyéni versenyekben szabadkártyát kapott a Roland Garroson döntős lengyel Maja Chwalinska, akinek a párizsi torna előtti világranglistás helyezése (akkor húzták meg a vonalat a wimbledoni főtáblára vonatkozóan) okán selejteznie kellett volna Londonban.

Szintén ott lehet a főtáblán férfi párosban a korábbi egyéni döntős ausztrál Nick Kyrgios és a kazah Alekszander Bublik, férfi egyesben a korábbi elődöntős bolgár Grigor Dimitrov, valamint a háromszoros GS-bajnok, utolsó szezonját taposó svájci Stan Wawrinka is.

A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna főtáblás helye biztos, míg Gálfi Dalma és Piros Zsombor a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.