A magyar párt nem lép be a román kormányba

A döntést a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea-kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan, a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek padsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDSZ nem akar közösséget vállalni – magyarázta a szóvivő.

A kormány beiktatásának támogatásáról az RMDSZ alapszabálya szerint a képviselőházi és szenátusi frakciók hivatottak dönteni, de a SZÁT a frakciók számára megfogalmazott ajánlásban azt javasolta, hogy az RMDSZ törvényhozói ne támogassák szavazatukkal a Vestea-kabinet beiktatását – mutatott rá Csoma Botond.

Az RMDSZ szerint a korábbi, Nyugat-barát nagykoalíció pártjai közötti párbeszédre, a megmerevedett álláspontok rugalmasabbá tételére van szükség ahhoz, hogy Románia stabil megoldást találjon a több mint egy hónapja tartó kormányválságra.

Csoma Botond szerint a jobbközép Nemzeti Liberális Pártot (PNL) vezető, a parlament által megbuktatott Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő nem kaphat újabb miniszterelnöki megbízatást, de a pártoknak meg kellene találniuk a módját annak, hogy egy másik kormányfő vezetésével helyreállítsák az európai elkötelezettségű pártok koalícióját, mert a parlamenti matematika nem nyújt lehetéséget más stabil kormánytöbbség kialakítására.

A PNL a párt megosztására irányuló ellenséges lépésként értékelte Nicusor Dan államfő lépését, aki a párt megkérdezése nélkül Adrian Vestea PNL-alelnöknek adott kormányalakítási megbízást. A PNL országos politikai bizottsága hétfőn szavazattöbbséggel megerősítette korábbi döntését, miszerint a PNL nem lép kormánykoalícióra a Bolojan-kabinetet szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párttal (PSD), és kizárja a PNL-ből azokat a politikusokat, akik a párt felhatalmazása nélkül vállalnak miniszteri vagy kormányfői tisztséget.

Romániában csak akkor lehet a csaknem 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobb nélkül parlamenti többséget összehozni, ha ahhoz a szociáldemokraták mellett a jobboldalnak legalább egy része és az RMDSZ is csatlakozik.

Az Adrian Vestea vezette kormány beiktatásához szükség lett volna a 7 százalékos parlamenti súllyal rendelkező RMDSZ szavazataira. A román hírtelevíziók által megszólaltatott politikai elemzők szerint az RMDSZ döntése meghiúsítja a második kormányalítási próbálkozást is, miután az államfő első, szakértői kormány megalakításával megbízott miniszterelnök-jelöltje - parlamenti támogatás híján - vasárnap visszaadta megbízatását.