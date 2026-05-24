A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

A politikus Hajdú Péter műsorában – amelyből a műsorvezető szombaton tett közzé részleteket – kifejtette: egy olyan politikai közösségben, amely a családot és a gyermekvédelmet tekinti a legfőbb értéknek, a köztársasági elnöknek eleve nem szabadott volna kegyelmet adnia ebben az ügyben – írja az index.hu.

Lázár János hangsúlyozta, hogy a döntésért a politikai és jogi felelősséget az aláíró államfőnek és az ellenjegyző igazságügyi miniszternek kellett viselnie, amelyet a társadalom elvárásának megfelelően a lemondásukkal el is ismertek.

A miniszter a háttérben zajló lobbitevékenységet elkülönítette a hivatalos döntéshozataltól, jelezve, hogy

a hivatal súlya és a döntés felelőssége nem hárítható át a tanácsadókra.

Az elhangzottak aktualitását az adja, hogy a kegyelmi ügy az elmúlt napokban újabb sajtónyilatkozatok és dokumentumok révén kapott nyilvánosságot.

Novák Katalin volt kabinetfőnöke kétéves hallgatás után írásban megerősítette, hogy Balog Zoltán református püspök határozottan és nyomatékosan kérte K. Endre kegyelmét a Sándor-palotától.

Ezzel párhuzamosan olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint mind a Köztársasági Elnöki Hivatal jogi stábja, mind az Igazságügyi Minisztérium eredetileg a kérelem elutasítását javasolta a döntéshozóknak.