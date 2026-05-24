Lázár János Lázárinfót tart Mosonmagyaróváron.
A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábban rögzített televíziós interjúban, amely az ügy legújabb fejleményei kapcsán ismét a közbeszéd homlokterébe került.

A politikus Hajdú Péter műsorában – amelyből a műsorvezető szombaton tett közzé részleteket – kifejtette: egy olyan politikai közösségben, amely a családot és a gyermekvédelmet tekinti a legfőbb értéknek, a köztársasági elnöknek eleve nem szabadott volna kegyelmet adnia ebben az ügyben – írja az index.hu.

Lázár János hangsúlyozta, hogy a döntésért a politikai és jogi felelősséget az aláíró államfőnek és az ellenjegyző igazságügyi miniszternek kellett viselnie, amelyet a társadalom elvárásának megfelelően a lemondásukkal el is ismertek.

A miniszter a háttérben zajló lobbitevékenységet elkülönítette a hivatalos döntéshozataltól, jelezve, hogy

a hivatal súlya és a döntés felelőssége nem hárítható át a tanácsadókra.

Az elhangzottak aktualitását az adja, hogy a kegyelmi ügy az elmúlt napokban újabb sajtónyilatkozatok és dokumentumok révén kapott nyilvánosságot.

Novák Katalin volt kabinetfőnöke kétéves hallgatás után írásban megerősítette, hogy Balog Zoltán református püspök határozottan és nyomatékosan kérte K. Endre kegyelmét a Sándor-palotától.

Ezzel párhuzamosan olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint mind a Köztársasági Elnöki Hivatal jogi stábja, mind az Igazságügyi Minisztérium eredetileg a kérelem elutasítását javasolta a döntéshozóknak.

Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábban rögzített televíziós interjúban, amely az ügy legújabb fejleményei kapcsán ismét a közbeszéd homlokterébe került.
 

Trump a végletekig hajszolta a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót: történelmet írtak, de a legénység majdnem beleroppant

Valóságos nagyüzem van az amerikai haditengerészetnél, ezt a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó kihasználtsága mutatja igazán. Az Egyesült Államok haditengerészetének ékköve egy többször meghosszabbított küldetés után végül májusban tért vissza a norfolki bázisára, de a rekordok mellett a felmerülő problémák sorát is ki kell elemezniük. A fokozott használattal egyben a Washington előtt tornyosuló kihívásokra is rávilágítanak.

A Secret Service ügynökei tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival a Fehér Ház mellett, egy járókelő is megsérült.

A Secret Service ügynökei tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival a Fehér Ház mellett, egy járókelő is megsérült.

Suspect killed after opening fire on Secret Service near White House

Officials say a suspect approached a checkpoint near the building and opened fire, and that a bystander was wounded.

