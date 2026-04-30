2026. április 30. csütörtök
Nyitókép: Getty Images/artisteer

„Tömegek” jelentkeznek aktivistának a DK-hoz, de ezt a párt sem hiszi el

Infostart

Az elmúlt héten három nap alatt mintegy 750 személy adatait próbálták így bejuttatni a párt adatbázisába. A jelentkezők nevei ABC-sorrendben érkeztek erre a felületre. A jelentkezések sok esetben nemcsak e-mail-címet, hanem telefonszámot és lakcímet is tartalmaztak. A DK a NAIH-hoz fordul.

A párt csütörtöki közlése szerint ismeretlenek támadják a Demokratikus Koalíció informatikai és adminisztratív rendszerét, a NAIH-hoz fordulnak.

Az Infostarthoz eljuttatott közlemény szerint az elmúlt napokban összehangolt támadás érte a DK informatikai rendszerét, amelynek során ismeretlenek

rövid idő alatt nagyszámú, valótlan aktivistajelentkezést rögzítettek a párt honlapján működő „Aktivistának jelentkezem” felületen keresztül.

Az elmúlt héten három nap alatt mintegy 750 személy adatait próbálták így bejuttatni a párt adatbázisába. A jelentkezők nevei ABC-sorrendben érkeztek erre a felületre. A jelentkezések sok esetben nemcsak e-mail-címet, hanem telefonszámot és lakcímet is tartalmaztak.

„Visszajelzések is megerősítették, hogy nem önkéntes jelentkezésekről van szó, hanem automatizált, külső adatforrás felhasználásával végrehajtott, rosszhiszemű támadásról, provokációról. A hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az esetet jelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Emellett közvetlenül értesítünk minden érintettet, akiknek az adatait ismeretlenek felhasználták” – zárul a csütörtöki közlemény.

