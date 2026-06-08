Tevék, bivalyok és több ezer lovas: augusztusban ismét jön a Kurultáj

A Magyar-Turán Alapítvány közleménye szerint az esemény „a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző rendezvénye és egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója”. Mint írták, a 2026-os Kurultáj új programelemekkel és tudományos kiállításokkal várja az ősi magyar múlt, valamint a turáni népek kultúrája iránt érdeklődő látogatókat.

A tájékoztatás szerint a háromnapos Kurultájon több mint húsz nemzet tagjai szerepelnek, és több mint ötven olyan programot rendeznek meg, melyeken „a hun–türk tudatú népek képviselői is ízelítőt adnak gazdag kulturális örökségükből”.

Száznál több csapat, több mint kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, a magyarországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről. A programok közül a tájékoztatóban kiemelték a seregszemlét és a nomád vonulást, ahol a több száz lovas hagyományőrző mellett gyalogosok, korabeli szekerek, málhás állatok, tevék és bivalyok is felvonulnak.

A Kurultáj programjain részt vesz mások mellett a Türk Államok Szervezetének főtitkára, Kubanichbek Ömüraliev, a Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet (TÜRKSOY) elnöke, Sultan Raev, a Nemzetközi Türk Akadémia elnöke, Sahin Mustafaev, valamint a Nagy Török Nemzetgyűlés felsőházi elnökségének tagja, a türk államok együttműködését koordináló államtitkár, Kürsad Zorlu – olvasható a közleményben.