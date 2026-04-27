2026. április 27. hétfő Zita
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én.
Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz

Magyar Péter felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfője hétfői, a Facebook-oldalán közzétett videójában azt is kérte, hogy az illetékesek még aznap hirdessék is ki a rendeletet.

A pártelnök arról beszélt, hogy a NAV vezetése nem cáfolta azt az értesülésüket, hogy pénzmosás gyanújára hivatkozva felfüggesztették több, "Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárd forintos átutalás" teljesítését. Hozzátette, azóta tudomásukra jutott, hogy több, a "NER-hez közel álló stróman" számláját is zárolták.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban a NAV csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket - közölte.

Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen feljelentést a bankok által jelentett pénzátutalások ügyében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét.

Emellett azt kérte, hogy a bankok pedig erősítsék meg az úgynevezett compliance-részlegeiket és minden gyanús ügyletet jelentsenek a NAV felé.

Aki a hatóság vagy a bankok részéről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie - jelentette ki.

Magyar Péter úgy fogalmazott: a Tisza-kormány minden lehetséges eszközzel fel fog lépni a "fideszes maffia által bűncselekménnyel szerzett vagyonok" külföldre menekítése ellen. Megismételte azt a korábbi ígéretüket is, hogy egyik első intézkedésként felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Mit csinálnak a tőzsdék?

Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Ezt követően többnyire esést hozott a ma reggeli kereskedés Ázsiában, Európában pedig vegyesen teljesítenek a vezető részvényindexek, miközben a magyar tőzsde lefordult. Ugyan hozott egy pillanatnyi felpattanást, hogy Irán váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, de inkább a bizonytalanság dominálja a hangulatot. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Megszületett a jogerős döntés: 20 milliárdos szuperberuházás mentheti meg az ország legforgalmasabb hegyét

Húsz éve húzódik a Gellért-hegyi sikló megépítése, de a megújuló Citadella miatti turisztikai nyomás egyre sürgetőbbé teszi a beruházást.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

2026. április 27. 17:50
Mentőautó karambolozott Budapesten: kórházba került a baleset összes érintettje
2026. április 27. 17:16
