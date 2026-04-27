Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz

A pártelnök arról beszélt, hogy a NAV vezetése nem cáfolta azt az értesülésüket, hogy pénzmosás gyanújára hivatkozva felfüggesztették több, "Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárd forintos átutalás" teljesítését. Hozzátette, azóta tudomásukra jutott, hogy több, a "NER-hez közel álló stróman" számláját is zárolták.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban a NAV csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket - közölte.

Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen feljelentést a bankok által jelentett pénzátutalások ügyében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét.

Emellett azt kérte, hogy a bankok pedig erősítsék meg az úgynevezett compliance-részlegeiket és minden gyanús ügyletet jelentsenek a NAV felé.

Aki a hatóság vagy a bankok részéről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie - jelentette ki.

Magyar Péter úgy fogalmazott: a Tisza-kormány minden lehetséges eszközzel fel fog lépni a "fideszes maffia által bűncselekménnyel szerzett vagyonok" külföldre menekítése ellen. Megismételte azt a korábbi ígéretüket is, hogy egyik első intézkedésként felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.