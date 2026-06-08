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Nyitókép: Pixabay

A versenyhivatal több mint 1,5 milliárd forintot hozott a költségvetésnek idén

InfoRádió / MTI

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa már több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az idén; ez az összeg szinte biztosan befolyik a központi költségvetésbe, az érintett cégek döntő többsége ugyanis elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondtak a jogorvoslati jogukról – közölte a versenyhatóság.

A tájékoztatás szerint a GVH Versenytanácsa a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációját is szem előtt tartja, illetve minden esetben megvizsgálja az eljárás alá vont cégek kötelezettségvállalásainak elfogadását. Egyebek mellett így kapnak a magyar vásárlók legalább 882 millió forint visszatérítést a Temutól, és így jutott 134 millió forinthoz a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő SOS Gyermekfalu Alapítvány.

A Temu online piactér európai üzemeltetője nemcsak 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a GVH eljárásának eredményeként, hanem a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta - ismertette a versenyhivatal.

A közleményben a GVH felidézte a Vodafone Magyarország Zrt., illetve jogutódja, a One Magyarország Zrt. elleni eljárást, amelynek során a GVH Versenytanácsa 352 millió forintos bírságot szabott ki, és a Maspex Olympos Kft. versenykorlátozása ügyében kiszabott 336 millió forint bírságot. Az eMAG tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt 235 millió forintot fizetett, a bírság már be is folyt a központi költségvetésbe. A Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft.-re a GVH Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki, a Mobilredfox az akciókkal kapcsolatos alapvető hiányosságok miatt mintegy 50 milliós bírságot kapott, az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető RONDOgo s.r.o. pedig 20 millió bírságot – írta a GVH.

A versenyhatóság kiemelte: a fogyasztók közvetlen kompenzációját is szem előtt tartva a korábbi években kompenzációt fizetett egyebek mellett a Wish, az eMAG, az Eventim, a WizzAir és az About You is.

Összességében milliárdokat szerez vissza a GVH a magyaroknak – fogalmaztak.

A Wizz Air a GVH korábbi eljárásának eredményeként több mint 66 ezer korábbi utasának fizetett vissza kompenzációt, összesen több mint 290 millió forint értékben, amiből az érintett fogyasztók mintegy 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 134 millió forintot a légitársaság a GVH által előírtaknak megfelelően az SOS Gyermekfalu Alapítványnak utalta át – emlékeztetett a versenyhivatal.

A közleményben kiemelték: Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2026. április 15-én kezdte meg második hatéves elnöki szolgálatát. A GVH elnökének első elnöki időszaka alatt a nemzeti versenyhatóság 234 versenyfelügyeleti eljárást zárt le, amelyek keretében a GVH Versenytanácsa több mint 40 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A szélesebb közérdeket is szem előtt tartva, összesen 21 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Versenytanács az érintett vállalkozásoknak, valamint az eljárások eredményeként több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt fizettek ki a magyar fogyasztóknak az eljárás alá vont vállalkozások.

„A GVH hatéves tevékenységének eredményeként több mint 104 milliárd forint kimutatott társadalmi haszon keletkezett a fogyasztók oldalán. Ez önmagában több mint kétszerese a GVH hat évre kimutatott költségvetései összegének” – fogalmaztak a közleményben.

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