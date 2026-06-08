Már az élelmiszeren is spórol a szlovák háztartások jelentős része

Egy friss, április végén ezer ember megkérdezésével készített felmérés szerint a szlovákiai háztartások jelentős része egyre nehezebben tudja fenntartani korábbi életszínvonalát. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40 százaléka már az élelmiszer-vásárláson is kénytelen spórolni.

A válaszadók csaknem fele visszafogta a ruházkodásra és cipővásárlásra fordított kiadásait, hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43 százalék a nyaralási költségeket csökkentette. A kutatás készítői szerint különösen figyelemre méltó, hogy már az alapvető szükségletek terén is egyre többen kényszerülnek takarékoskodásra.

Václav Hřích, az AKO ügynökség igazgatója úgy fogalmazott: a nyaralást vagy az éttermi vacsorát el lehet halasztani, de amikor tízből négy ember az élelmiszeren is spórolni kénytelen, az azt jelzi, hogy a pénzügyi nehézségek a mindennapok részévé váltak. Sokan nap mint nap mérlegelik, mit engedhetnek meg maguknak, és miről kell lemondaniuk.

A felmérésből az is kiderül, hogy a szlovák lakosság több mint egyharmada idén egyáltalán nem jár étterembe vagy gyorsétterembe, és nem rendel ételt házhoz. Közel ugyanennyien mondtak le a nyaralásról, az ajándékvásárlásról vagy akár arról is, hogy alkalmanként beüljenek egy kávéra.

A szakértők ugyanakkor rámutatnak: az élelmiszereken való spórolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet vásárolnak az emberek. Gyakrabban választanak olcsóbb termékeket, tudatosabban tervezik meg a bevásárlást, és igyekeznek csökkenteni az élelmiszer-pazarlást.

Mindez azért is különösen aktuális, mert a szlovák gazdaság élénkítéséről szóló kormányzati intézkedések kapcsán több elemző szerint egyelőre nem várható gyors javulás a háztartások helyzetében. Silvia Hallová adószakértő úgy véli, az eddig ismertetett javaslatok nem növelik érdemben sem a lakosság vásárlóerejét, sem a termelést. Szerinte a most bejelentett intézkedések inkább technikai jellegűek.

A szakértő szerint valódi gazdaságélénkítő hatást elsősorban olyan döntések hozhatnának, amelyek közvetlenül érintik a költségvetést, növelik a háztartások és a vállalkozások bevételeit, ezáltal pedig ösztönzik a fogyasztást és a beruházásokat.

A szakértő kritikusan beszélt a tranzakciós adóról. Véleménye szerint ennek eltörlése adna csak igazi lökést a gazdaságnak, mivel a jelenlegi rendszer sokakat a készpénzhasználat felé terelt, ami végső soron az állam áfa- és jövedelemadó-bevételeit is csökkentette. Hallová szerint a megoldás kulcsa az adózási szabályok egyszerűsítése és a többkulcsos áfarendszer megszüntetése lenne.