2026. április 23. csütörtök Béla
Drón kijelzője egy eltűnt személy keresése közben
Nyitókép: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO

Különleges drónos akció a Pilisben – fotók

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat osztotta meg, hogyan használja új eszközeit élesben.

Alig számolt be a szervezet arról, hogy egy új, DJI Matrice 4TD drónt is használhat ezentúl, amely a legnehezebb környezeti viszonyok között is megbízhatóan működik, így jelentősen bővíti a mentési és felderítési lehetőségeiket, máris szükség volt az eszköz használatára.

Mint Facebook-posztjukban írták, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja kérte fel a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatot, hogy segítsen egy Pilisszántóról eltűnt 23 éves fiatalember felkutatásában.

„A helyszínre érkezve, a rendőrség koordinációja mellett, az adatgyűjtéssel párhuzamosan a kijelölt területek drónnal történő szisztematikus átvizsgálásába kezdtünk. ​Nagyjából egy órányi repülést követően sikerült lokalizálnunk az eltűnt személyt a Boldog Özséb-kilátó melletti területen” – írták a bejegyzésben, amelyben azt is megmutatták, hogy milyen az új eszköz bevetés közben.

Mint írták, ez az eset abban is eltért egy átlagos személykereséstől, hogy a drónok nem csupán a felderítésben, hanem a megközelítésben is segítséget nyújtottak: a levegőből irányították a terepen gyalogosan haladó rendőri egységeket.

Mint a HUNGO írta, az ilyen jellegű keresések sikere a hatékony együttműködésen múlik, amelyben a rendőrségi adatgyűjtés mellett számos szervezet és önkéntes összehangolt munkája elengedhetetlen.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország

Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.

US says 'no time frame' on ending war with Iran, as Tehran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

