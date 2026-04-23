Különleges drónos akció a Pilisben – fotók

Alig számolt be a szervezet arról, hogy egy új, DJI Matrice 4TD drónt is használhat ezentúl, amely a legnehezebb környezeti viszonyok között is megbízhatóan működik, így jelentősen bővíti a mentési és felderítési lehetőségeiket, máris szükség volt az eszköz használatára.

Mint Facebook-posztjukban írták, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja kérte fel a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatot, hogy segítsen egy Pilisszántóról eltűnt 23 éves fiatalember felkutatásában.

„A helyszínre érkezve, a rendőrség koordinációja mellett, az adatgyűjtéssel párhuzamosan a kijelölt területek drónnal történő szisztematikus átvizsgálásába kezdtünk. ​Nagyjából egy órányi repülést követően sikerült lokalizálnunk az eltűnt személyt a Boldog Özséb-kilátó melletti területen” – írták a bejegyzésben, amelyben azt is megmutatták, hogy milyen az új eszköz bevetés közben.

Mint írták, ez az eset abban is eltért egy átlagos személykereséstől, hogy a drónok nem csupán a felderítésben, hanem a megközelítésben is segítséget nyújtottak: a levegőből irányították a terepen gyalogosan haladó rendőri egységeket.

Mint a HUNGO írta, az ilyen jellegű keresések sikere a hatékony együttműködésen múlik, amelyben a rendőrségi adatgyűjtés mellett számos szervezet és önkéntes összehangolt munkája elengedhetetlen.