Kiskorú gyermekeikkel közösen kábítószert terjesztett egy házaspár

Az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószer kereskedéssel, jelentős mennyiségű, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt folytat büntetőeljárását.

A nyomozó ügyészség 2026. április 14-én a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség közreműködésével közösen szervezett akció keretében összesen nyolc helyszínen hajtott végre nyomozati cselekményeket.

Az eljárási cselekmények eredményeként az ügyészek kábítószert, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A megalapozott gyanú szerint 2025 júniusától egy többgyermekes házaspár – amelynek férfi tagja katona –,16 és 17 éves gyermekük, valamint egyikük fiatalkorú barátjának bevonásával különböző kábítószerekkel, marihuánával és „kristállyal” kereskedtek Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád Vármegye területén.

Az ügyészség öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként, a felnőtt korú elkövetőket őrizetbe vette, indítványozta letartóztatásukat, míg a fiatalkorú elkövetők szabadlábon védekeznek.

A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája a 2026. április 16-án meghozott végzésével a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás veszélyeztetésének, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel egy hónapra elrendelte a házaspár letartóztatását, akik a döntés ellen fellebbezést jelentettek be.

A házaspár terhére rótt bűncselekmény öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészség intézkedett a házaspár felügyelet nélkül maradt kiskorú gyermekeinek elhelyezése iránt.