ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
fotó: police.hu
Nyitókép: police.hu

Kiskorú gyermekeikkel közösen kábítószert terjesztett egy házaspár

Infostart

Az ügyészség indítványával egyetértve elrendelte a bíróság egy Bács-Kiskun vármegyei házaspár letartóztatását, akik három fiatalkorú bevonásával terjesztettek kábítószert két vármegyében.

Az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószer kereskedéssel, jelentős mennyiségű, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt folytat büntetőeljárását.

A nyomozó ügyészség 2026. április 14-én a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség közreműködésével közösen szervezett akció keretében összesen nyolc helyszínen hajtott végre nyomozati cselekményeket.

Az eljárási cselekmények eredményeként az ügyészek kábítószert, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A megalapozott gyanú szerint 2025 júniusától egy többgyermekes házaspár – amelynek férfi tagja katona –,16 és 17 éves gyermekük, valamint egyikük fiatalkorú barátjának bevonásával különböző kábítószerekkel, marihuánával és „kristállyal” kereskedtek Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád Vármegye területén.

A nyitókép illusztráció.

Az ügyészség öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként, a felnőtt korú elkövetőket őrizetbe vette, indítványozta letartóztatásukat, míg a fiatalkorú elkövetők szabadlábon védekeznek.

A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája a 2026. április 16-án meghozott végzésével a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás veszélyeztetésének, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel egy hónapra elrendelte a házaspár letartóztatását, akik a döntés ellen fellebbezést jelentettek be.

A házaspár terhére rótt bűncselekmény öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészség intézkedett a házaspár felügyelet nélkül maradt kiskorú gyermekeinek elhelyezése iránt.

Kezdőlap    Belföld    Kiskorú gyermekeikkel közösen kábítószert terjesztett egy házaspár

forgalmazás

kábítószer

gyerekek

házaspár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Már 140 mandátuma van a Tisza Pártnak – újabb körzetben változott az eredmény

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt

Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben

Az RMDSZ vezetése tárgyalni szeretne Magyar Péterrel

Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét

Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 májusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 08:32
Parkolóórák leszerelése – Erőteljes tiltakozásba kezdenek az autósok
2026. április 18. 08:00
Gálik Zoltán az uniós pénzekről: az EU figyelni fogja, hogy ne kaphasson Magyarország kiskapukat
×
×