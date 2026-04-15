Még mindig keresik a Dunában eltűnt egyetemistát

Április 5-én délután Budapesten, a IX. kerületben, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású férfi, Belkass Yacine. A szemtanúk beszámolói szerint az eltűnt egyetemista aznap besétált a folyóba, ezt követően nyoma veszett és azóta sem látták – írja a borsonline.hu.

Az eltűnést a férfi barátja jelentette be, a rendőrség jelenleg is eltűnt személyként keresi. Az eset körülményei azóta is tisztázatlanok, a család és a barátok folyamatosan várják a szemtanúk jelentkezéseit, illetve olyan felvételeket, amelyek segíthetnek rekonstruálni az eseményeket.

Egyelőre nincs olyan bizonyított videó vagy adat, amely egyértelműen megmutatná, mi történt azután, hogy a fiatal férfi a vízbe lépett.

Az eltűnt fiú édesapja nyilvánosan is segítséget kért a közösségi média csoportjaiban. Abban bízik, hogy fiát épségben megtalálják. Elmondása szerint Yacine legnagyobb álma az volt, hogy Budapesten szerezze meg diplomáját: a fiatal férfi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karának hallgatója, és tanulmányai befejezésére készül.

A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület munkatársai ezekben a helyzetekben kulcsszerepet töltenek be. Az elmúlt két évtized során összesen 136 alkalommal vettek részt mentési műveletekben, ami jól mutatja, milyen gyakran van szükség a szakértelmükre és gyors beavatkozásukra – írja a lap.

Ha valaki a fiatal férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, a IX. kerületi Rendőrkapitányságon tud bejelentést tenni. De akár névtelensége megőrzése mellett is a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es telefontanú zöldszámon is megteheti, illetve a 112-es segélyhívó számon is.