2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Unsplash

Még mindig keresik a Dunában eltűnt egyetemistát

Infostart

A szemtanúk szerint a marokkói származású egyetemista egyszerűen belesétált a Dunába a Bálnánál, és azóta sem látta senki.

Április 5-én délután Budapesten, a IX. kerületben, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású férfi, Belkass Yacine. A szemtanúk beszámolói szerint az eltűnt egyetemista aznap besétált a folyóba, ezt követően nyoma veszett és azóta sem látták – írja a borsonline.hu.

Az eltűnést a férfi barátja jelentette be, a rendőrség jelenleg is eltűnt személyként keresi. Az eset körülményei azóta is tisztázatlanok, a család és a barátok folyamatosan várják a szemtanúk jelentkezéseit, illetve olyan felvételeket, amelyek segíthetnek rekonstruálni az eseményeket.

Egyelőre nincs olyan bizonyított videó vagy adat, amely egyértelműen megmutatná, mi történt azután, hogy a fiatal férfi a vízbe lépett.

Az eltűnt fiú édesapja nyilvánosan is segítséget kért a közösségi média csoportjaiban. Abban bízik, hogy fiát épségben megtalálják. Elmondása szerint Yacine legnagyobb álma az volt, hogy Budapesten szerezze meg diplomáját: a fiatal férfi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karának hallgatója, és tanulmányai befejezésére készül.

A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület munkatársai ezekben a helyzetekben kulcsszerepet töltenek be. Az elmúlt két évtized során összesen 136 alkalommal vettek részt mentési műveletekben, ami jól mutatja, milyen gyakran van szükség a szakértelmükre és gyors beavatkozásukra – írja a lap.

Ha valaki a fiatal férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, a IX. kerületi Rendőrkapitányságon tud bejelentést tenni. De akár névtelensége megőrzése mellett is a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es telefontanú zöldszámon is megteheti, illetve a 112-es segélyhívó számon is.

budapest

duna

eltűnt

tragédia

keresés

egyetemista

marokkó

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

VIDEÓ
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

