Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Több német vezető politikus mellett Friedrich Merz kancellár is üdvözölte a magyarországi választás eredményét. Hogy milyen együttműködés várható a két ország között, azzal kapcsolatban Bauer Bence úgy fogalmazott: Németországban a CDU adja a szövetségi kancellárt Friedrich Merz személyében, és most Magyarországon, Magyar Péter választási győzelmével, a Tisza Párt kormányra kerülésével szintúgy egy, az Európai Néppárthoz tartozó politikai alakulat kerül hatalomra, „ami egy nagyon fontos összekötő kapocs lehet”.

Az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója hozzátette: „a német értelmezésben mindig is lényeges volt, hogy hasonló politikai hovatartozású pártok alkossanak kormányt. „Amíg a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt, addig ők voltak a CDU partnere, támogatták a Fidesz-kormányt. Most viszont úgy alakult a helyzet, hogy a Tisza Párt a Néppárt tagja, és eszerint kell értelmeznünk, hogy a németek most mindenképpen pozitívan reagálnak a kormányváltás hírére” – jegyezte meg.

Bauer Bence is egyetért abban, hogy Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatós kijelentése, miszerint az Európai Uniónak nincs valódi vezetése, még konfliktusforrás lehet a jövőben, hiszen a CDU-nál és Nyugat-Európában nagyon nagy reményeket fektettek az ő miniszterelnökségébe. Főként az a német részről történt kijelentés, hogy egy egységes Európa irányába szeretnék vinni a dolgokat, nem biztos, hogy egyezik a magyar választók többségének akaratával – mondta.

A szakértő úgy véli, az újonnan megválasztott miniszterelnök nagyon helyesen tette, amikor megfogalmazta, hogy az EU-nak nincs erős vezetése, és sok más kérdésben, például Ukrajna vagy a határvédelem esetén sem azt az álláspontot fogalmazta meg, amit sokan Nyugaton elvárnának, vagy úgy gondolták, úgy lesz. Tehát szerinte elképzelhető, hogy a nyugat-európai vezetőket akár csalódás is érheti – jegyezte meg.