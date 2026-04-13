Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról – frissülő cikk

Erős felhatalmazást kapott a Tisza Párt, az Országgyűlésben 138 mandátumot a jelen állás szerint, de még közel 400 ezer szavazatot – átjelentkezők, levélben szavazók – kell megszámolni, ami miatt arra számítanak, hogy még 3-4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára. Így akár 141-142 képviselője is lehet a pártnak a parlamentben. Ez soha nem látott felhatalmazás, ami óriási felelősséget is jelent. A Fidesz-KDNP az eddigi kétharmad helyett egyötödöt ért el – mondta beszéde kezdetén Magyar Péter.

„A magyarok átérezték a legkisebb településtől Budapestig, és a hazájuktól több ezer kilométerre élő magyarok is, hogy ez egy sorsdöntő választás, ezért hálás szívvel köszönöm a részvételt azoknak, akik részt vettek a választáson” – fogalmazott.

Azt várja el, hogy az új kormány megalakulásáig a lehető legrövidebb idő legyen, Sulyok Tamás „báb köztársasági elnök” mielőbb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, mert, mint mondta, Magyarország bajban van, kirabolták, tönkretették, az EU legkorruptabb és legszegényebb országává tették.

Kossuth Lajos szavait idézte: „mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a nép feje felett. Ehhez fogjuk tartani magunkat, mindent el fogunk követni, hogy ez egy új korszak legyen, mert a magyarok nem kormányváltásra, hanem egy teljes rendszerváltásra szavaztak”. Az országot, mint fogalmazott, egy szervezett bűnözői csoport irányította, mindenképpen rendszerváltásra van szükség. A Tisza Párt minden magyar embert képviselni kíván, de nem lesznek tökéletesek, fognak hibázni, de akkor lesz felelősségvállalás.

„Magyarország helye Európában volt, van és lesz” – szögezte le az uniós tagsággal kapcsolatban.

Egy csodát vitt véghez a Tisza Párt, 5000 önkéntesük van, ennyi egyetlen pártnak sincs, és ezt a pártot velük hozták létre két év alatt a semmiből – mondta, majd megköszönte az önkéntesek munkáját.

Ma folytatja az egyeztetéseket az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, hogy a 8000 milliárd forintot, ami annyira hiányzik a hazai gazdasági növekedéshez, Magyarországra kerülhessen.

Megköszönte, hogy a választási eredményre adott válaszai szerint nyitott Oroszország és Kína is a pragmatikus együttműködésre.

„Magyarország minden szuverén országhoz tisztelettel fordul, nem fog beleszólni egyetlen ország belügyeibe, se pénzzel, se más módon. Ugyanezt kérnénk minden külföldi országtól, Magyarországra szabad, független, szuverén és egyben európai országként tekintsenek, amely az EU és a NATO tagja. Egy szó sem igaz azokból a hazugságokból, amelyekkel a propaganda próbálta félrevezetni a magyar emberek egy részét. Ez a goebbelsi, észak-koreai stílusú propaganda még egy igazságmorzsát sem tartalmazott, Orbán Viktor a saját népét fenyegette. (.) A világ minden pontjára és minden magyarnak üzenem, hogy Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll, a Tisza Párt a béke kormánya lesz” – közölte.