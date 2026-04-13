ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.98
usd:
314.13
bux:
137007.48
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról – frissülő cikk

Infostart

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Frissülő cikk, tartson velünk!

Erős felhatalmazást kapott a Tisza Párt, az Országgyűlésben 138 mandátumot a jelen állás szerint, de még közel 400 ezer szavazatot – átjelentkezők, levélben szavazók – kell megszámolni, ami miatt arra számítanak, hogy még 3-4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára. Így akár 141-142 képviselője is lehet a pártnak a parlamentben. Ez soha nem látott felhatalmazás, ami óriási felelősséget is jelent. A Fidesz-KDNP az eddigi kétharmad helyett egyötödöt ért el – mondta beszéde kezdetén Magyar Péter.

„A magyarok átérezték a legkisebb településtől Budapestig, és a hazájuktól több ezer kilométerre élő magyarok is, hogy ez egy sorsdöntő választás, ezért hálás szívvel köszönöm a részvételt azoknak, akik részt vettek a választáson” – fogalmazott.

Azt várja el, hogy az új kormány megalakulásáig a lehető legrövidebb idő legyen, Sulyok Tamás „báb köztársasági elnök” mielőbb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, mert, mint mondta, Magyarország bajban van, kirabolták, tönkretették, az EU legkorruptabb és legszegényebb országává tették.

Kossuth Lajos szavait idézte: „mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a nép feje felett. Ehhez fogjuk tartani magunkat, mindent el fogunk követni, hogy ez egy új korszak legyen, mert a magyarok nem kormányváltásra, hanem egy teljes rendszerváltásra szavaztak”. Az országot, mint fogalmazott, egy szervezett bűnözői csoport irányította, mindenképpen rendszerváltásra van szükség. A Tisza Párt minden magyar embert képviselni kíván, de nem lesznek tökéletesek, fognak hibázni, de akkor lesz felelősségvállalás.

„Magyarország helye Európában volt, van és lesz” – szögezte le az uniós tagsággal kapcsolatban.

Egy csodát vitt véghez a Tisza Párt, 5000 önkéntesük van, ennyi egyetlen pártnak sincs, és ezt a pártot velük hozták létre két év alatt a semmiből – mondta, majd megköszönte az önkéntesek munkáját.

Ma folytatja az egyeztetéseket az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, hogy a 8000 milliárd forintot, ami annyira hiányzik a hazai gazdasági növekedéshez, Magyarországra kerülhessen.

Megköszönte, hogy a választási eredményre adott válaszai szerint nyitott Oroszország és Kína is a pragmatikus együttműködésre.

„Magyarország minden szuverén országhoz tisztelettel fordul, nem fog beleszólni egyetlen ország belügyeibe, se pénzzel, se más módon. Ugyanezt kérnénk minden külföldi országtól, Magyarországra szabad, független, szuverén és egyben európai országként tekintsenek, amely az EU és a NATO tagja. Egy szó sem igaz azokból a hazugságokból, amelyekkel a propaganda próbálta félrevezetni a magyar emberek egy részét. Ez a goebbelsi, észak-koreai stílusú propaganda még egy igazságmorzsát sem tartalmazott, Orbán Viktor a saját népét fenyegette. (.) A világ minden pontjára és minden magyarnak üzenem, hogy Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll, a Tisza Párt a béke kormánya lesz” – közölte.

Kezdőlap    Belföld    Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról – frissülő cikk

sajtótájékoztató

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 13:26
Itt bukkanak fel NAV-ellenőrök ezen a héten
2026. április 13. 13:14
Új fejlemény a Szőlő utcai ügyben
×
×