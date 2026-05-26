ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.92
usd:
306.77
bux:
129728.5
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság ülése után elmondta: a parlament szerdán megtárgyalja az Alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot.

Az indítvány benyújtói többek között

  • a kormányfői megbízatás maximális hosszának 8 éves korlátozását kezdeményezik,
  • a javaslat „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé,
  • és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Az Országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami

  • a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint

az ülés – pünkösd miatt – kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik.

Az ülés napirendjének elfogadása után a képviselők először interpellálhatják az új kormány tagjait.

A keddi napon a képviselők várhatóan döntenek

  • a kegyelmi ügy felelőseit feltáró vizsgálóbizottság,
  • a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság,
  • az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság,
  • a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, illetve
  • a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról,
  • és Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi ügyéről.

Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.

A határozathozatalokat követően megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd félórán keresztül kérdések hangzanak el.

A szerdai ülésnap reggel 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.

A képviselők lefolytatják az Alaptörvény tizenhatodik módosításának vitáját.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István (mindketten Tisza Párt) indítványa

  • nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.
  • A javaslat megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és
  • azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Szintén az említett két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István harmadik javaslata, amit a parlament kedden kezd el tárgyalni az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szól.

A jövőben két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját,

továbbá egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.

Szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven

szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai a Kék társalgón kívül a Kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a Piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni.

Fényképeket a plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból, a vendégek megzavarása nélkül lehet készíteni. Emlékeztetett arra, hogy az úgynevezett sajtópáholy eddig az elnöki pulpitus felett elhelyezkedő tízes páholy volt, de ezt ki akarják egészíteni, ezért amikor az elnöki pulpitussal szemben található 4-es számú páholyban nem tartózkodnak kiemelt vendégek, akkor a tudósítók oda is beülhetnek.

Hangsúlyozta, az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videofelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják.

A házelnök kiemelte azt a tervüket, hogy felcserélik a parlamenti imatermet a sajtószobával, így az utóbbi a félemeletről átkerülne a főemeletre. Indoklásként közölte, hogy ezáltal a sajtó munkatársai kényelmesebben dolgozhatnak, és azon a szinten lesznek, amelyiken a munkájukat végzik.

A bizottsági ülésekről azt mondta, hogy

a bizottsági termek előtti folyosószakaszokon engedélyezik a kép- és a hangfelvételeket, de biztosítani kell a képviselők és a meghívottak szabad mozgását.

A bizottsági üléstermekben azonban továbbra sem lehet interjúkat készíteni.

Forsthoffer Ágnes kitért rá, hogy az eddigiekhez hasonlóan az Országház egyéb területein továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. Példákat sorolva a folyosókat, a beléptető kapukat, a hivatali helyiségeket, az éttermet, a büféket, a mellékhelyiségeket és a mélygarázst említette, hozzátéve, az ezeken a helyeken dolgozók nyugalmát, privát szféráját nem zavarhatja a sajtó tevékenysége.

Rámutatott, hogy

a képviselőknek és kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania.

A házelnök arra kérte a sajtó képviselőit, hogy minden alkalommal az Országházhoz méltó ruházatban jelenjenek meg, amivel tiszteletben tartják az Országház méltóságát és az ott folyó munkát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

országgyűlés

alaptörvény-módosítás

magyar péter

forsthoffer ágnes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel
Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?

Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?

Ha az elmúlt közel két évtizednek van árfolyampolitikai tanulsága, akkor az az, hogy a monetáris politikának rövid távú növekedési délibábok kergetése helyett – a nemzetközi tapasztalatokkal és a jogszabályi mandátummal összhangban – az infláció tartósan alacsony szinten tartására érdemes koncentrálnia. A régiós devizák és a forint árfolyammozgásának összevetése alapján – még a legóvatosabb, diplomatikus megfogalmazással is – korainak tűnik arról beszélni, hogy a forinterősödés miatt rövid távon érdemi versenyképességi vagy exportproblémák alakulnának ki. Ez a hosszú és alapvetően adat alapú írás ezt a kérdést járja körül.  A forint jövőbeli pályáját továbbra is elsősorban az inflációs kilátásoknak kell meghatározniuk, árfolyampolitikai oldalról a monetáris politikai mozgástér érdemben nem korlátozott. Ebből következően a régió legjobbjaitól elmaradó jövőbeli inflációs teljesítmény sem külső kényszerekből, hanem – az elmúlt évek tapasztalataihoz hasonlóan – elsősorban monetáris politikai hibákból adódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén

Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén

A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military says it has launched new strikes on southern Iran

US military says it has launched new strikes on southern Iran

The strikes on Iranian missile launch sites and boats were taken in "self-defence", US Central Command says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 05:24
Pünkösd után bajos lesz vonattal közlekedni két kiemelt szakaszon
2026. május 26. 05:12
Most különösen figyelniük kell az autósoknak és a kerékpárosoknak
×
×