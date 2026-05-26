Ezekkel a módszerekkel lehet elkerülni a közösségi média csapdáit

Napjainkban már alig van olyan ember, aki ne használná a közösségi médiát, ugyanakkor a platformok elterjedésével együtt jelentősen nőtt a felhasználók felelőssége is, és a közösségi médiafelületek használata körültekintő, felelős magatartást igényel.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) szóvivője az InfoRádióban azt mondta, érdemes szem előtt tartani a közösségi média használata során, hogy ugyanúgy felelősek vagyunk a tevékenységeinkért, a tetteinkért, mint ahogy a való életben is. Kispál Edit szerint ez igaz az online vásárlásokra, a videók és képek posztolására vagy a hozzászólások írására is. Mindezek ugyanúgy megmaradnak, és ugyanolyan tevékenységek, mintha személyesen járnánk el vagy például egy boltban vásárolnánk.

A szóvivő kiemelte: ebben a tekintetben nagyon szorosan összefügg a fogyasztóvédelemmel a közösségi médiahasználat, mivel rengeteg dolgot az online térben végzünk, ott veszünk igénybe szolgáltatásokat, ott vásárolunk, és ezeken kívül „posztolunk is olyan dolgokról, amikről nem biztos, hogy kellene”.

Nagyon fontos, hogy figyelmesek legyünk a közösségimédia-felületek által üzemeltetett online piacokon, ugyanis

ha ott intézzük a vásárlást, nem biztos, hogy céggel van dolgunk, lehet, hogy magánszemély akar nekünk eladni valamit.

Kispál Edit szerint ezt mindenképpen előre tisztázni kell, hiszen ha a partnerünk egy cég, úgy sokkal nagyobb védelemben részesülünk abban az esetben, ha bármi probléma lenne a termékkel, így például, ha utóbb meghibásodna. Továbbá békéltető testülethez is – amely ingyen és gyorsan jár el a fogyasztó és vállalkozás közötti vitás ügy rendezése érdekében – csak akkor fordulhatunk jogorvoslatért, ha a másik fél, akitől vásároltunk, az egy vállalkozás.

A szóvivő kiemelte: ha online keresésnél valamilyen szűrőt alkalmazunk (például értékelésekre keresünk), akkor az első helyekre sorolt termékek esetében kötelezően és jól láthatóan fel kell arra hívni a figyelmet, ha szponzorált, fizetett hirdetésekről van szó. „Nekünk, fogyasztóknak ezt tudnunk kell. Egyébként ha nem ez történik, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságok fel tudnak lépni ezen hirdetésekkel szemben” – magyarázta a FEOSZ szóvivője.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége további felvilágosítást a 06-80-630-183-as ingyenes telefonszámon, vagy az alternativsegítseg@gmail.com e-mail címen ad.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.