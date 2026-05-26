ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.9
usd:
306.81
bux:
0
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Smiling man lying on the couch and shopping online with credit card and laptop
Nyitókép: filadendron/Getty Images

Ezekkel a módszerekkel lehet elkerülni a közösségi média csapdáit

Infostart / InfoRádió

A felelős magatartás rendkívül fontos, mint ahogy az is, hogy mielőtt bármilyen bizalmas, személyes információt, képet vagy videófelvételt osztunk meg magunkról nyilvánosan, gondoljuk át alaposan, biztosan közölni szeretnénk-e más személyekkel. Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője az InfoRádióban figyelmeztetett: ha valamilyen közösségimédia-felületen vásárolunk, nem biztos, hogy céggel van dolgunk, lehet, hogy magánszemély akar nekünk eladni valamit, ami kockázatos is lehet.

Napjainkban már alig van olyan ember, aki ne használná a közösségi médiát, ugyanakkor a platformok elterjedésével együtt jelentősen nőtt a felhasználók felelőssége is, és a közösségi médiafelületek használata körültekintő, felelős magatartást igényel.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) szóvivője az InfoRádióban azt mondta, érdemes szem előtt tartani a közösségi média használata során, hogy ugyanúgy felelősek vagyunk a tevékenységeinkért, a tetteinkért, mint ahogy a való életben is. Kispál Edit szerint ez igaz az online vásárlásokra, a videók és képek posztolására vagy a hozzászólások írására is. Mindezek ugyanúgy megmaradnak, és ugyanolyan tevékenységek, mintha személyesen járnánk el vagy például egy boltban vásárolnánk.

A szóvivő kiemelte: ebben a tekintetben nagyon szorosan összefügg a fogyasztóvédelemmel a közösségi médiahasználat, mivel rengeteg dolgot az online térben végzünk, ott veszünk igénybe szolgáltatásokat, ott vásárolunk, és ezeken kívül „posztolunk is olyan dolgokról, amikről nem biztos, hogy kellene”.

Nagyon fontos, hogy figyelmesek legyünk a közösségimédia-felületek által üzemeltetett online piacokon, ugyanis

ha ott intézzük a vásárlást, nem biztos, hogy céggel van dolgunk, lehet, hogy magánszemély akar nekünk eladni valamit.

Kispál Edit szerint ezt mindenképpen előre tisztázni kell, hiszen ha a partnerünk egy cég, úgy sokkal nagyobb védelemben részesülünk abban az esetben, ha bármi probléma lenne a termékkel, így például, ha utóbb meghibásodna. Továbbá békéltető testülethez is – amely ingyen és gyorsan jár el a fogyasztó és vállalkozás közötti vitás ügy rendezése érdekében – csak akkor fordulhatunk jogorvoslatért, ha a másik fél, akitől vásároltunk, az egy vállalkozás.

A szóvivő kiemelte: ha online keresésnél valamilyen szűrőt alkalmazunk (például értékelésekre keresünk), akkor az első helyekre sorolt termékek esetében kötelezően és jól láthatóan fel kell arra hívni a figyelmet, ha szponzorált, fizetett hirdetésekről van szó. „Nekünk, fogyasztóknak ezt tudnunk kell. Egyébként ha nem ez történik, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságok fel tudnak lépni ezen hirdetésekkel szemben” – magyarázta a FEOSZ szóvivője.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége további felvilágosítást a 06-80-630-183-as ingyenes telefonszámon, vagy az alternativsegítseg@gmail.com e-mail címen ad.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Ezekkel a módszerekkel lehet elkerülni a közösségi média csapdáit

fogyasztóvédelem

poszt

közösségi média

online vásárlás

felhasználó

feosz

hozzászólás

kispál edit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program
A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
AI-forradalom Magyarországon: óriási a töredezettség, a tátongó szakadékok áthidalása hatalmas kihívást jelent

AI-forradalom Magyarországon: óriási a töredezettség, a tátongó szakadékok áthidalása hatalmas kihívást jelent

Az AI-forradalom akkor hoz igazi áttörést, amikor már nem lemásolni vagy helyettesíteni akarjuk az ember munkáját. A szintugrást az jelenti, amikor már úgy kezdünk el gondolkodni egy új folyamatban, új feladatban, új szoftverfejlesztésben, hogy agentic AI-jal hogyan lehetne ezt máshogy, jobban megoldani. Az AI-használatban ugyanakkor óriási a különbség az élen járók és a lemaradók között a magyar piacon. Hatalmas cégen belüli szakadékokat is látni, az AI-evangelizáló csapatok élen járnak a mesterséges intelligencia adaptációjában, ám a alkalmazotti állomány 90 százalékát nem megfelelően vonják be a változásokba. Csorba Gyulával, a Clarity Consulting ügyvezető igazgatójával, és Kormos Benjáminnal, a Clarity Consulting BI & Data Solutions vezetőjével beszélgettünk. A témával kiemelten foglalkozunk május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Élvezd ki a nyarat, komoly lehűlés a láthatáron: ekkor lehet vége a kánikulának

Élvezd ki a nyarat, komoly lehűlés a láthatáron: ekkor lehet vége a kánikulának

Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 05:00
Az éles fordulat előtt egy-két napig még feszíti a húrt az időjárás
2026. május 23. 18:40
Baltás Eszter: veszélyes bőrápolási trendek terjednek az interneten
×
×