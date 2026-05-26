Infostart.hu
2026. május 26. kedd
Az USA korlátozni akarja az iráni atomprogramot.
Nyitókép: Getty Images / masterSergeant

Kiderült, mi a terv Irán dúsított uránjával

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg.

Az amerikai elnök a Truth Social platformján írt bejegyzést, mely szerint „a dúsított uránt vagy azonnal átadják az Egyesült Államoknak és ott megsemmisítik, vagy Iránban, esetleg más elfogadható helyszínen semmisítik meg Teheránnal együttműködve”.

Donald Trump szerint a dúsított uránt az „Atomenergia Bizottság, vagy annak megfelelőjének” a jelenlétében kellene megsemmisíteni.

Az nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökségre (NAÜ) gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump-kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként.

Teherán mintegy 400 kilogrammnyi, magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik.

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közösen háborút indított Irán ellen.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnökkel előző este folytatott telefonbeszélgetésük során megállapodtak abban, hogy az Iránnal kötendő bármilyen végleges megállapodás célja a nukleáris fenyegetés megszüntetése. Az izraeli kormányfő szerint ez azt jelentené, hogy le kell szerelni Irán urándúsító létesítményeit és az uránkészletet el kell szállítani Iránból.

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Kettészakadt a pénzügyi világ: újra az amerikai bankok tarolják le a piacokat, Európa lemaradt

Az amerikai és brit nagybankok 1300 milliárd dollárral növelhették mérlegfőösszegüket az elmúlt két negyedévben a szabályozási lazítások eredményeként. Ezzel szemben európai uniós és svájci versenytársaikat egyre szigorúbb tőkekövetelmények szorítják az Alvarez & Marsal tanácsadó cég legújabb kutatása szerint - írta meg a Financial Times.

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 26.)

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

