Kiderült, mi a terv Irán dúsított uránjával

Az amerikai elnök a Truth Social platformján írt bejegyzést, mely szerint „a dúsított uránt vagy azonnal átadják az Egyesült Államoknak és ott megsemmisítik, vagy Iránban, esetleg más elfogadható helyszínen semmisítik meg Teheránnal együttműködve”.

Donald Trump szerint a dúsított uránt az „Atomenergia Bizottság, vagy annak megfelelőjének” a jelenlétében kellene megsemmisíteni.

Az nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökségre (NAÜ) gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump-kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként.

Teherán mintegy 400 kilogrammnyi, magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik.

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közösen háborút indított Irán ellen.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnökkel előző este folytatott telefonbeszélgetésük során megállapodtak abban, hogy az Iránnal kötendő bármilyen végleges megállapodás célja a nukleáris fenyegetés megszüntetése. Az izraeli kormányfő szerint ez azt jelentené, hogy le kell szerelni Irán urándúsító létesítményeit és az uránkészletet el kell szállítani Iránból.