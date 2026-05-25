Beech Marten (Martes foina) also known as Stone Marten or House marten. resting and relaxing in window sill of barn
Nyitókép: Getty Images/ CreativeNature_nl

Találtak egy vélt csodaszert a nyestek ellen

Infostart

Új, egyszerűen kivitelezhető módszer terjed a gépjármű-tulajdonosok körében a motortérbe fészkelő és ott súlyos károkat okozó nyestek távol tartására. A közösségi médiából indult házi praktika lényege, hogy a járművezetők nejlonzacskókat rögzítenek az ablaktörlő lapátok alá.

A gépkocsik motorterébe behúzódó kisragadozók komoly anyagi károkat képesek okozni a vezetékek, szigetelések és műanyag alkatrészek megrágásával. Bár a kereskedelmi forgalomban számos vegyi és ultrahangos nyestriasztó eszköz elérhető, a tulajdonosok tapasztalatai szerint az állatok gyakran hozzászoknak ezekhez, vagy teljesen hatástalannak bizonyulnak velük szemben – írja a szoljon.hu.

Ugyancsak mérsékelt sikert hoztak az olyan korábbi módszerek, mint a kutyaszőr, a borsmenta vagy a WC-illatosítók kihelyezése.

Az új, zacskós módszer hatékonysága a szakértők szerint nem a szagokon, hanem a nyestek rendkívül fejlett hallásán alapul.

Az óvatos állatok a szagoknál sokkal érzékenyebben reagálnak a váratlan zajokra.

A szélvédőre és az ablaktörlők alá helyezett vékony műanyag zacskók már minimális légmozgás vagy szélcsend közeli állapot esetén is olyan folyamatos, zizegő hangot adnak ki, amely megriasztja és távol tartja a járműtől a kártevőket.

A visszajelzések szerint a módszer azon környékeken is eredményesnek bizonyult, ahol korábban semmilyen más védekezés nem vezetett sikerre.

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

A múlt héten felerősödtek az iráni békével kapcsolatos várakozások, a hét végén Donald Trump, amerikai elnök többször utalt rá, hogy közel lehet a megegyezés. Egyelőre azonban hivatalos bejelentés, amit mindkét fél elismert volna még nem történt. Ennek ellenére mindenki feszülten figyeli mi fog történni. Különösen azért, mert a jövő héten már áprilisi, néhol májusi adatok érkeznek, amelyek már mutatni fogják az iráni háború stagflációs hatásait. Hazai fronton pedig a forint sorsa lesz érdekes, amelyet a közel-keleti hírek mellett az MNB kamatdöntés is megmozgathat.

A Pénzcentrum 2026. május 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump said on Saturday that an agreement would include the reopening of the Strait of Hormuz, without giving further details.

