Találtak egy vélt csodaszert a nyestek ellen

A gépkocsik motorterébe behúzódó kisragadozók komoly anyagi károkat képesek okozni a vezetékek, szigetelések és műanyag alkatrészek megrágásával. Bár a kereskedelmi forgalomban számos vegyi és ultrahangos nyestriasztó eszköz elérhető, a tulajdonosok tapasztalatai szerint az állatok gyakran hozzászoknak ezekhez, vagy teljesen hatástalannak bizonyulnak velük szemben – írja a szoljon.hu.

Ugyancsak mérsékelt sikert hoztak az olyan korábbi módszerek, mint a kutyaszőr, a borsmenta vagy a WC-illatosítók kihelyezése.

Az új, zacskós módszer hatékonysága a szakértők szerint nem a szagokon, hanem a nyestek rendkívül fejlett hallásán alapul.

Az óvatos állatok a szagoknál sokkal érzékenyebben reagálnak a váratlan zajokra.

A szélvédőre és az ablaktörlők alá helyezett vékony műanyag zacskók már minimális légmozgás vagy szélcsend közeli állapot esetén is olyan folyamatos, zizegő hangot adnak ki, amely megriasztja és távol tartja a járműtől a kártevőket.

A visszajelzések szerint a módszer azon környékeken is eredményesnek bizonyult, ahol korábban semmilyen más védekezés nem vezetett sikerre.