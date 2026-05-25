Mérgező füsttel járó hatalmas tűz ütött egy belgiumi ipari létesítményben, iskolákat zártak be

A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező, azbesztrészecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon.

A tűz hétfő délelőtt keletkezett a mintegy kétezer négyzetméteres ruházati raktárban. A hatalmas füstoszlop még Brüsszel belvárosából és a több tucat kilométerre fekvő Nivelles környékéről is jól látható volt. Szemtanúk szerint a lángokat kisebb robbanások is kísérték.

A belga közszolgálati RTBF televízió tudósítása szerint a tűz intenzitása estére csökkent, de a hatóságok arra számítanak, hogy az oltási munkálatok még több napig eltarthatnak. A helyszínen a térség tűzoltósága, valamint a polgári védelem is dolgozik.

A település vezetése aktiválta a helyi katasztrófatervet. Samuel D’Orazio polgármester a Belga hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: a lángok terjedését sikerült megfékezni, ugyanakkor az oltás egész éjszaka, sőt várhatóan azután is folytatódik.

A hatóságok szerint a legnagyobb veszélyt a mérgező füst jelenti, amely az épületben található eternitlapok miatt azbesztrészecskéket is tartalmazhat. Emellett acetiléngáz-palackok is voltak a raktárban, ami további robbanásveszélyt okoz.

A hatóságok felszólították Tubize és a környező települések lakóit, hogy maradjanak zárt térben, tartsák csukva az ajtókat és ablakokat, kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket, és kerüljék a szükségtelen utazásokat.

Biztonsági okokból több, a tűzhöz közeli lakóépületet kiürítettek. A helyi kórházakat és idősotthonokat értesítették, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Tubize teljes területén minden nyilvános rendezvényt és ünnepséget határozatlan időre felfüggesztettek.

A városvezetés bejelentette, hogy kedden minden iskola zárva marad, és elképzelhető, hogy a tanítás szerdán sem indul újra. A polgármester közölte: addig nem kívánják megnyitni az intézményeket, amíg a levegő minőségével kapcsolatban nem érkeznek megnyugtató eredmények.

A válságközpont rendszeresen ülésezik a helyzet alakulásának értékelésére. A Hainaut tartomány speciális szolgálatai további levegőminőségi vizsgálatokat végeznek a mérgező füst összetételének pontos meghatározására.