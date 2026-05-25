Nyitókép: Unsplash

Mérgező füsttel járó hatalmas tűz ütött egy belgiumi ipari létesítményben, iskolákat zártak be

Infostart / MTI

Nagyszabású, mérgező füsttel járó tűz ütött ki hétfőn a Belgium középső részén fekvő Tubize városában egy ipari létesítményben, a történtek miatt iskolákat zártak be – közölte a belga sajtó.

A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező, azbesztrészecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon.

A tűz hétfő délelőtt keletkezett a mintegy kétezer négyzetméteres ruházati raktárban. A hatalmas füstoszlop még Brüsszel belvárosából és a több tucat kilométerre fekvő Nivelles környékéről is jól látható volt. Szemtanúk szerint a lángokat kisebb robbanások is kísérték.

A belga közszolgálati RTBF televízió tudósítása szerint a tűz intenzitása estére csökkent, de a hatóságok arra számítanak, hogy az oltási munkálatok még több napig eltarthatnak. A helyszínen a térség tűzoltósága, valamint a polgári védelem is dolgozik.

A település vezetése aktiválta a helyi katasztrófatervet. Samuel D’Orazio polgármester a Belga hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: a lángok terjedését sikerült megfékezni, ugyanakkor az oltás egész éjszaka, sőt várhatóan azután is folytatódik.

A hatóságok szerint a legnagyobb veszélyt a mérgező füst jelenti, amely az épületben található eternitlapok miatt azbesztrészecskéket is tartalmazhat. Emellett acetiléngáz-palackok is voltak a raktárban, ami további robbanásveszélyt okoz.

A hatóságok felszólították Tubize és a környező települések lakóit, hogy maradjanak zárt térben, tartsák csukva az ajtókat és ablakokat, kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket, és kerüljék a szükségtelen utazásokat.

Biztonsági okokból több, a tűzhöz közeli lakóépületet kiürítettek. A helyi kórházakat és idősotthonokat értesítették, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Tubize teljes területén minden nyilvános rendezvényt és ünnepséget határozatlan időre felfüggesztettek.

A városvezetés bejelentette, hogy kedden minden iskola zárva marad, és elképzelhető, hogy a tanítás szerdán sem indul újra. A polgármester közölte: addig nem kívánják megnyitni az intézményeket, amíg a levegő minőségével kapcsolatban nem érkeznek megnyugtató eredmények.

A válságközpont rendszeresen ülésezik a helyzet alakulásának értékelésére. A Hainaut tartomány speciális szolgálatai további levegőminőségi vizsgálatokat végeznek a mérgező füst összetételének pontos meghatározására.

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter

Lényegében felállt mára a Magyar Péter vezette Tisza-kormány államtitkári gárdája, pünkösdhétfőn pedig kiderült, hogy lemondott Lázár János a teniszszövetség elnöki tisztségéről. Orbán Anita korrupciós vádjaira aláírás nélküli nyílt levélben reagáltak az Orbán-kormány tagjai vasárnap, erre hétfőn délelőtt a miniszterelnök és a külügyminiszter is visszavágott a közösségi médiában. Este Magyar Péter interjút adott a Telexnek, melyben a kormány előtt álló legfontosabb feladatokról, intézkedésekről és a kormányalakítás tapasztalatairól is beszélt.

Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

