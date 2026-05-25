Young female competitive swimmers racing in outdoor pool overhead view
Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Elmaradt a világcsúcsdömping az első doppingolimpián

Infostart / MTI

Elmaradt a szervezők várakozásaitól az Enhanced Games elnevezésű sportesemény, amelyen engedélyezett volt az amúgy tiltott teljesítményfokozók használata. Az első „doppingolimpiát” vasárnap tartották Las Vegasban.

Ugyan a 22 úszó, súlyemelő és atlétikai számban több egyéni legjobb eredmény született, a remélt világcsúcsdömping elmaradt. Egyedül 50 méteres férfi gyorsúszásban „dőlt meg” a világrekord: a görög Krisztian Kolomejev 20.81 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel hét századdal gyorsabb volt, mint a 20.88-as hivatalos csúcs. Az európai sportoló – aki a 2010 óta már nem engedélyezett egésztestes dresszben úszott – a győzelemért járó 250 ezer dollár mellé egymilliós bónuszt is kapott a „világcsúcsért”.

A résztvevők a rajt előtti nyolc hétben minden tiltott szerrel, így tesztoszteronnal, növekedési hormonnal és EPO-val – növelhették a teljesítményüket – a házigazdák közlése szerint a 42 induló közül 38 élt is ezzel a lehetőséggel, orvosi felügyelet mellett. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy ki mivel doppingolta magát.

A négy tiszta versenyző között volt a volt világbajnok amerikai Fred Kerley, aki 9.97 másodperces idővel nyerte meg a férfi 100 méteres síkfutást.

A multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatta, s az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. Az Enhanced Games-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a különböző doppingellenes szervezetek élesen kritizálták.

„A kitalálók talán gyorsan akarnak pénzt keresni, de ezt a nyereséget azok a gyerekek fizetik meg világszerte, akik azt hiszik, doppingolniuk kell ahhoz, hogy valóra váltsák az álmaikat” – mondta Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezetője.

dopping

verseny

las vegas

tiltott szer

teljesítményfokozó

sportesemény

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel
Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Egyre veszélyesebbek az ukrán támadások Európára, Belgiumból csempészhettek robbanóanyagot Oroszországba - Háborús híreink hétfőn

Halálos áldozatokat követeltek és súlyos károkat okoztak hétfő reggelre az orosz–ukrán háború legújabb kölcsönös csapásai, amelyek az energetikai infrastruktúrát és a civil területeket egyaránt érintették mindkét oldalon.

Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

