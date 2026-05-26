2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Rakétákkal támadott tartályhajót ábrázoló falfestmény elõtt megy egy járókelõ Teheránban 2026. április 20-án, a síita állam és az Egyesült Államok között érvényben levõ kéthetes tûzszünet idején. Az amerikai haditengerészet megszállta az iráni zászló alatt közlekedõ TOUSKA teherhajót az Ománi-öbölben, emiatt az iráni vezetés elutasította a fegyveres konfliktus tartós rendezésérõl tartandó újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Pletykák és Ábrahám-egyezmények – ez várható az Irán elleni amerikai támadás után

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az amerikai fegyveres erők az éjszaka „önvédelmi csapásokat” hajtottak végre iráni célpontok ellen. Mindez annak ellenére történt, hogy több híradás szerint küszöbön állt a keretmegállapodás elfogadása, amely elvezetne az amerikai-iráni háború lezárásához.

A világ közvéleménye már megszokta, hogy komoly kételkedéssel fogadja az iráni háborúról szóló híreket – annak ellenére, hogy a kőolaj ára még mindig érzékenyen reagál a fejleményekre. Hétfőn is hasonló volt a helyzet, amikor a közelinek mondott amerikai-iráni alku miatt hordónként 90 dollár körül járt a nyersanyag ára. Az optimizmust az fűtötte, hogy Irán tárgyalódelegációt küldött Katarba, amit kommentátorok haladásként értékeltek.

A kedd korahajnali órákig azonban nem érkezett meg a várt bejelentés. Az amerikai Központi Parancsnokság viszont közölte, hogy „önvédelmi csapásokat” hajtottak végre Iránban, többek között rakétaindító állomások és két olyan hajó ellen, amelyek aknákat telepítettek. Az akciókat Bandar Abbas déli városnál indították, a Hormuzi-szoros közelében – mondta egy szóvivő.

A megfogalmazás szerint ugyanakkor „a Központi Parancsnokság továbbra is megvédi saját erőit, miközben visszafogottságot tanúsít a jelenlegi tűzszünet során”. Az olajár a csapások híre után is a 90 dolláros szint közelében mozgott.

Hétfőn mérsékelt bizakodásra okot adó kijelentéseket tett az iráni külügyminisztérium. Ezek szerint „Teherán és Washington sok témában végkövetkeztetésekre jutott, de ez még nem jelenti azt, hogy közel volt az alku”.

Ami elkezdte hűteni a reményeket, az volt, hogy egy iráni diplomata „pletykának” nevezte azt, hogy Teherán belement volna abba, hogy az atomprogramját korlátozó lépéseket fogadjon el. Korábban ugyanis felröppent, hogy Irán elfogadhatja, hogy leállítja az urándúsítást és átadja készleteit.

Donald Trump amerikai elnök közben egy közösségimédia-posztban azt követelte, hogy további régiós országok írják alá az úgynevezett Ábrahám-egyezményeket – ismerjék el Izrael államot és hozzanak létre vele diplomáciai kapcsolatot. Trump egy másik posztban lehülyézte demokratapárti ellenfeleit és azt állította: vagy jobb egyezményt köt Teheránnal, mint elődje, Barack Obama, vagy semmilyet.

A békekötés iránti várakozásokat Benjamin Netanjahu megjegyzése is hűtötte. Az izraeli kormányfő az ígérte, hogy szétzúzza Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah sííta szervezetet. Irán viszont a béke feltéléül szabta, hogy Libanonban le kell állítani a harcokat.

A háborúhoz ugyan nincs közvetlenül köze, de az iráni kormány közölte: az egész országban visszaállítják az internet-szolgáltatást, amelyhez a legtöbb helyi lakos február 28., a háború kitörése óta nem fért hozzá.

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán

Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

