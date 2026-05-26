2026. május 26. kedd
Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfõ az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezményrõl beszél a brazíliavárosi Planalto-palotában 2026. április 28-án. A január 17-én Paraguayban megkötött megállapodás május 1-jétõl ideiglenesen hatályba lép. A Brazíliát, Argentínát, Paraguayt és Uruguayt tömörítõ Mercosur szabadkereskedelmi övezet és az Európai Unió piaca együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Drámai bejelentés a brazil elnök egészségügyi állapotáról

Infostart / MTI

Korai stádiumban lévő bőrrák miatt kap sugárkezelést Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök – közölték a brazil államfő hivatala és orvos.

A 80 éves baloldali politikust kezelő Sirio-Libanes kórház orvosai arról számoltak be, hogy óvintézkedésként sugárterápiának vetik alá az elnököt, akinél egy bőrelváltozást távolítottak el.

„Egy április 24-én történt bazálsejtes elváltozás eltávolítását követően kiegészítő kezelésként a fejbőrön felületes sugárterápiáról született döntés” – közölték az orvosok hozzátéve, hogy Lula korlátozások nélkül el fogja tudni látni napi teendőit.

A várakozások szerint Lula da Silva októberben indul az elnökválasztáson, és a jelenlegi felmérések szerint vezet jobboldali kihívójával, Flavio Bolsonaróval szemben.

Lula Brazília legidősebb hivatalban lévő elnöke, aki már többször küzdött egészségi problémákkal.

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén

US military says it has launched new strikes on southern Iran

