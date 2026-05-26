Autósok figyelem, átalakul a közlekedés Kelenföldnél!

A Budapesti Közlekedési Központ korábbi tájékoztatása szerint a kelenföldi vasútvonal kapacitásbővítési munkái miatt a Budafoki úton a vasúti híd alatt kedden várhatóan napközben megváltozik az ideiglenes forgalmi rend.

A Prielle Kornélia utcai csomópont után a Dombóvári útig a centrum felé ideiglenesen buszsávot alakítanak ki a középső sávban a közösségi közlekedés zavartalanabb haladása érdekében.

Az új munkaterületek kijelölése miatt mindkét irányban egy-egy sáv áll majd rendelkezésre – tették hozzá.

A forgalom segítése érdekében a csúcsforgalmi és esti időszakokban a Szerémi úton a Rákóczi híd felé vezető útpályán megszűnik a híd előtti sávzárás, ezáltal a Szerémi úti torlódások várhatóan csökkennek – áll a közleményben.