Lázár János építési és közlekedési miniszter az Építési és Közlekedési Minisztérium és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) közös sajtótájékoztatóján a Mercure Buda Castle Hill Hotelben 2023. november 23-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Lemondott elnöki posztjáról Lázár János

Infostart / MTI

Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöke.

Amint az MTSZ az MTI-nek megerősítette, a fideszes politikus levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből.

A volt közlekedési miniszter kifejtette, 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkozott, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére. Közölte, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.

Az MTSZ pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlés összehívására kerül sor.

