Tömeges letartóztatás Kréta szigetén

A hétfői letartóztatások az Európai Ügyészség Görögországban folytatott széles körű vizsgálatának eredménye.

A rendőrség közlése szerint a csoport feltételezett vezetői között két könyvelő és több állami alkalmazott is volt, akik hamis földterület-nyilatkozatokkal segítették a gazdákat az uniós agrártámogatások igénylésében.

A hatóságok szerint a hálózat 2019 óta több mint 3 millió eurót szerzett illegális tevékenységével.

Az Európai Ügyészség tavaly több tucat görög állattenyésztő ellen emelt vádat, mert a gyanú szerint állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével hamis adatokat adtak meg legelőterületeikről, hogy több millió eurónyi uniós támogatáshoz jussanak.

A botrány jelentős politikai visszhangot váltott ki Görögországban:

parlamenti vizsgálatok indultak, több miniszter lemondott, az ellenzéki pártok pedig előre hozott választásokat követeltek.

Az Európai Ügyészség főügyészének kezdeményezésére a görög parlament áprilisban felfüggesztette a kormányzó Új Demokrácia párt 13 képviselőjének mentelmi jogát, hogy különálló ügyekben vizsgálat indulhasson ellenük feltételezett szerepükkel kapcsolatban.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök arra szólította fel az Európai Ügyészséget, hogy mielőbb döntsön arról, vádat emel-e az érintett képviselők ellen.