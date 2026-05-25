euró bankjegy üzletkötés kenőpénz vesztegetés
Nyitókép: Pixabay

Tömeges letartóztatás Kréta szigetén

Infostart / MTI

A görög rendőrség hétfőn 20 embert vett őrizetbe Kréta szigetén egy EU-s agrártámogatásokkal kapcsolatos csalással gyanúsított bűnszervezet felszámolása során.

A hétfői letartóztatások az Európai Ügyészség Görögországban folytatott széles körű vizsgálatának eredménye.

A rendőrség közlése szerint a csoport feltételezett vezetői között két könyvelő és több állami alkalmazott is volt, akik hamis földterület-nyilatkozatokkal segítették a gazdákat az uniós agrártámogatások igénylésében.

A hatóságok szerint a hálózat 2019 óta több mint 3 millió eurót szerzett illegális tevékenységével.

Az Európai Ügyészség tavaly több tucat görög állattenyésztő ellen emelt vádat, mert a gyanú szerint állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével hamis adatokat adtak meg legelőterületeikről, hogy több millió eurónyi uniós támogatáshoz jussanak.

A botrány jelentős politikai visszhangot váltott ki Görögországban:

parlamenti vizsgálatok indultak, több miniszter lemondott, az ellenzéki pártok pedig előre hozott választásokat követeltek.

Az Európai Ügyészség főügyészének kezdeményezésére a görög parlament áprilisban felfüggesztette a kormányzó Új Demokrácia párt 13 képviselőjének mentelmi jogát, hogy különálló ügyekben vizsgálat indulhasson ellenük feltételezett szerepükkel kapcsolatban.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök arra szólította fel az Európai Ügyészséget, hogy mielőbb döntsön arról, vádat emel-e az érintett képviselők ellen.

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Egyre veszélyesebbek az ukrán támadások Európára, Belgiumból csempészhettek robbanóanyagot Oroszországba - Háborús híreink hétfőn

Halálos áldozatokat követeltek és súlyos károkat okoztak hétfő reggelre az orosz–ukrán háború legújabb kölcsönös csapásai, amelyek az energetikai infrastruktúrát és a civil területeket egyaránt érintették mindkét oldalon.

Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

