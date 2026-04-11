2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Nyitókép: Pixabay

Tragédia a rendőrpalotánál Budapesten: ketten meghaltak a súlyos éjjel balesetben a Váci úti felüljárónál

Infostart / MTI
A Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón öt autó ütközött össze pénteken késő éjszaka, az egyik kocsi lesodródott a felüljáróról és tíz métert zuhant.

Péntek éjjel 22 óra 35 perc körül a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád városközpont felüljáróján öt személygépkocsi összeütközött, és az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítás során hunyt el, emellett négy fő megsérült – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Előzőleg, éjszaka a katasztrófavédelem azt közölte: „összeütközött öt személygépkocsi Budapest XIII. kerületében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében. A baleset következtében egy autó lesodródott a hídról. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. Az egységek egy beszorult utast kiemeltek járművéből. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.”

A Blikk információi szerint egy Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a felüljárón, hogy „az nem átszakította a korlátot, hanem egyszerűen átrepült felette és a mélybe zuhant. A tragédiának két halálos áldozata van: a lezuhant Toyota sofőrje a helyszínen életét vesztette, míg az Audit vezető férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét.”

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól, eljárási rendjéről és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Baj nélkül visszaért az Artemis II a Földre: videón a pillanat, ahogy óceánt érnek az űrhajósok

Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

