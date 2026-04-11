Tragédia a rendőrpalotánál Budapesten: ketten meghaltak a súlyos éjjel balesetben a Váci úti felüljárónál

Péntek éjjel 22 óra 35 perc körül a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád városközpont felüljáróján öt személygépkocsi összeütközött, és az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítás során hunyt el, emellett négy fő megsérült – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Előzőleg, éjszaka a katasztrófavédelem azt közölte: „összeütközött öt személygépkocsi Budapest XIII. kerületében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében. A baleset következtében egy autó lesodródott a hídról. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. Az egységek egy beszorult utast kiemeltek járművéből. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.”

A Blikk információi szerint egy Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a felüljárón, hogy „az nem átszakította a korlátot, hanem egyszerűen átrepült felette és a mélybe zuhant. A tragédiának két halálos áldozata van: a lezuhant Toyota sofőrje a helyszínen életét vesztette, míg az Audit vezető férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét.”