Zürich, 2026. május 25.Vay Ádám kapus elveszti a kesztyûjét csapattársa, Garát Zsombor (k) és az amerikai Paul Cotter (j) mellett a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportja hatodik fordulójának Egyesült Államok-Magyarország mérkõzésén Zürichben 2026. május 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker

Jégkorong-vb: négygólos vereség a címvédő amerikaiaktól

Infostart / MTI

A már biztos bennmaradó és remek harmadik harmadot produkáló magyar válogatott 7–3-ra kikapott a címvédő amerikai csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság hétfői játéknapján.

Majoross Gergely ezúttal is Csollák Márkót hagyta ki a keretből, Galló Vilmos pedig – aki szombaton apa lett – nem utazott vissza Zürichbe.

A németek és a svájciak elleni alárendelt játék után sem kecsegtetett jóval a pünkösdhétfői találkozó. Az eddigi négy egymás elleni találkozón (1939, 2016, 2023, 2025) négy vereség, két lőtt gól - mindkettőt a most is kerettag Sofron István ütötte -, és 21 kapott állt a mérlegben. Tavaly 6-0-ra nyert a végül aranyérmes, és idén februárban olimpiai bajnok tengerentúli gárda, amely most győzelemi kényszerben volt a negyeddöntőért folyó harcban. A kapuban Vay Ádám kezdett.

Noha nagy iramban kezdett az amerikai válogatott, a magyarok is tudtak veszélyeztetni. Aztán a harmad derekán a kapitány Justin Faulk kékvonalas bombája kötött ki a jobb alsó sarokban. Aztán a harmad hajrájában Stipsicz Bence kiállításából a Stanley Kupa-győztes és olimpiai bajnok Matthew Tkachuk talált be kapura törésből.

A második harmad Ryan Leonard góljával indult, a támadó harmadban megszerzett buli után lőtt a hálóba. Sárpátki Tamás és Papp Kristóf kiállítása alatt Vay bravúrjaira volt szükség, ám a 28. percben ő sem segíthetett, Faulk duplázott. A harmad közepén a magyar együttes magára talált, a korábbinál bátrabban játszott és ugyan ekkor egy lefordulás után a magyar kapuvason csattant a korong, de a 31. percben egy szép kontrából Terbócs István centerezése találta meg Erdély Csanád botját, és a fehérvári csatár a léc alá lőtt. Az NHL-draftlistás Szongoth Domán is faraghatott volna a hátrányból, ám lövését védte Joseph Woll. A szünet előtt Nagy Krisztián feleslegesen szabálytalankodott az amerikai kapu előtt, a hátvédet rálökte a kapura, ülhetett ki a büntetőpadra, és onnan nézhette, ahogy Leonard szép korongjáratás végén 5-1-re módosítja az állást. Ez már a harmadik amerikai találat volt emberelőnyben.

A záró felvonásban a rivális kivédekezett egy emberhátrányt, és újra voltak magyar helyzetek. A 48. percben Horváth Milán varázsolta Erdély botjára a pakkot, amely Woll jobb lába mellett csúszott a kapuba.

Ortenszky Tamást kiállították, Vay kétszer nagyot védett, de a megugrásból majdnem sikerült megint betalálni. Leültek az amerikaiak, a magyarok viszont felpörögtek, és az 55. percben a második hullámban érkező Tornyai Gábor Woll bal csípője mellett talált be.

Kapuslehozatalnál Tkachuk egészpályás üres kapus gólt ütött, majd az utolsó percben egy les miatt érvénytelenített amerikai találat született. Ám az amerikaiaknak volt még egy "dobása", Max Plante 27 másodperccel a lefújás előtt kapásból bombázott a keresztvas alá.

Erdély, Tkachuk, Leonard és Faulk duplázott, Thomas Novak négy gólpasszal, Vay 41 védéssel, Sebők Balázs és Terbócs pedig két assziszttal zárt.

Ezzel eldőlt, hogy az egy győzelemmel és öt vereséggel álló magyarok csoportjukban a hetedik, és összesítésben a 13. vagy 14. helyen zárnak.

„Öt az öt ellen parádésak voltunk, volt még az üres kapus gól és a három emberhátrányos, amit kaptunk. A hátrányokban nem tudtuk azt hozni, amit kellett volna. Taktikailag fegyelmezettek voltunk, amit elterveztünk, megvalósítottuk, nagyon odaadók voltunk, sokat korcsolyáztunk. Ami nem tetszett a svájciak elleni mérkőzésen, azokat megmutattuk, szóvá tettük, és ezekből tudtunk tanulni” – mondta Majoross Gergely.

Hangsúlyozta, főleg a kiállításokat kell minimalizálni, mert az most is megbosszulta magát.

Zárásként kedden 12.20-kor következnek a negyeddöntőért harcoló lettek. Az egymás elleni hat összecsapásból még az elsőt, 1933. február 20-án a prágai Európa-bajnokságon 3-0-ra nyerték a magyarok, majd a sorban második meccsen, 1938-as budapesti barátságos találkozón 2-2 született. Azóta viszont négyből négyet nyertek a baltiak, volt köztük 10-2, 9-0 és 7-3 is.

Eredmények:

A csoport (Zürich):

6. forduló:

Egyesült Államok–Magyarország 7-3 (2-0, 3-1, 2-2)

gól: Faulk (10., 28.), Tkachuk (19., 57.), Leonard (23., 39.), Plante (60.), illetve Erdély (31., 48.), Tornyai (55.)

Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

Magyar Péter miniszterelnök Telexnek adott pünkösdi interjújában elmondta, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítéséért. A tervezett projektek között szerepel többek között új vonatszerelvények beszerzése, bérlakás-építési program és energiainfrastruktúra-fejlesztés. A kormányfő kitért Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetére is, akit az alkotmányozó többség birtokában el kívánnak mozdítani, bár az államfői posztra egyelőre nincs jelöltje. Magyar Péter hangsúlyozta a hatalmi ágak korlátozásának fontosságát, a NER lebontását és a korábbi vezetés felelősségre vonását.

Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

