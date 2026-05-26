ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.77
usd:
306.8
bux:
0
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian Parliament, Budapest, Hungary
Nyitókép: Vincenzo Lombardo/Getty Images

Tagság a Nemzetközi Büntetőbíróságban – itt a javaslat

Infostart / MTI

Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.

Az Országgyűlés honlapján olvasható, Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban.

Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás: állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett.

A törvényjavaslat nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak – tették hozzá.

Az előterjesztés hatályon kívül helyezi a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló, az Orbán-kormány által kezdeményezett 2025-ös törvényt, amelyben egyebek mellett az szerepel: „Magyarország határozottan elutasítja nemzetközi szervezetek – így különösen büntetőbíróságok – politikai eszközként való felhasználását”.

Magyar Péter miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalja a törvényjavaslatot. Ha a képviselők több mint fele hozzájárul ehhez, akkor a vita és a szavazás is szerdán lesz a javaslatról.

A kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el a törvényjavaslat előkészítését és benyújtását Országgyűlésnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tagság a Nemzetközi Büntetőbíróságban – itt a javaslat

országgyűlés

törvényjavaslat

visszavonás

előterjesztés

kilépés

nemzetközi büntetőbíróság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program
A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán

Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán

Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 06:48
Vitézy Dávid a kelenföldi tűz után: új rendszer jön a MÁV-nál, osztrák példára
2026. május 26. 06:24
Autósok figyelem, átalakul a közlekedés Kelenföldnél!
×
×