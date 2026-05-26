Tagság a Nemzetközi Büntetőbíróságban – itt a javaslat

Az Országgyűlés honlapján olvasható, Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban.

Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás: állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett.

A törvényjavaslat nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak – tették hozzá.

Az előterjesztés hatályon kívül helyezi a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló, az Orbán-kormány által kezdeményezett 2025-ös törvényt, amelyben egyebek mellett az szerepel: „Magyarország határozottan elutasítja nemzetközi szervezetek – így különösen büntetőbíróságok – politikai eszközként való felhasználását”.

Magyar Péter miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalja a törvényjavaslatot. Ha a képviselők több mint fele hozzájárul ehhez, akkor a vita és a szavazás is szerdán lesz a javaslatról.

A kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el a törvényjavaslat előkészítését és benyújtását Országgyűlésnek.