2026. május 25. hétfő
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam meg!

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.

Az előző kormány minisztereinek tegező viszonyban íródott nyílt levelére Orbán Anita is így válaszolt, amikor azt írta: nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amit „ti a végsőkig védeni próbáltok”.

Mint fogalmazott: belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát a vagyonok és kiváltságok megszerzése.

A külügyminiszter szerint „egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond”.

Hozzátette: „talán egyszer érdemes lesz őszintén feltenni a kérdést: az-e az áruló, aki jobban szeretni a hazáját a politikai közösségénél, vagy az, aki cselekvően tett azért az Orbán-kormány tagjaként, hogy ezt a csodálatos országot kifosszák, tönkretegyék, megroppantsák”.

A tárcavezető sokatmondónak nevezte, hogy miközben „az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról” egyetlen szót sem írtak politikai ellenfelei, külön figyelmet szántak annak, hogy az ő cipőjét, arckifejezését és személyét elemezzék. „Ez pontos látlelet arról, mi maradt abból a politikai közösségből, amely valaha a polgári Magyarország eszméjét tűzte zászlajára” – írta.

Orbán Anita kiemelte: „sokan szégyelltük magunkat az elmúlt években”, sokan élték át „azt a megalázó érzést, amikor külföldön Magyarországról már nem a Nobel-díjasok, Puskás vagy Bartók jutott az emberek eszébe, nem a szorgalom vagy a szabadságszeretet, hanem az Orbán-kormány Európa-ellenessége, a korrupció, az oligarchák és a gátlástalan gazdagodás”.

„Őszintén remélem, hogy egyszer majd ti is eljuttok oda, hogy felteszitek magatoknak a legegyszerűbb kérdést: valóban ezért esküdtetek fel Magyarország szolgálatára?”

– írta.

A külügyminiszter szerint nem azt a kérdést kell feltenni, hogy „ki maradt hűséges egyik vagy másik politikai oldalhoz, hanem az, hogy hűek tudunk-e maradni Magyarországhoz”. „Én úgy szeretném végezni a munkámat, hogy minden egyes nap igennel tudjak válaszolni erre a kérdésre” – írta Orbán Anita.

Magyar Péter Facebook oldalán többek között azt írta, „azok gyalázkodnak most gyáván, akik tálcán kínálták fel” az országot idegeneknek, azok, akik „orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül”.

Az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelét hétfő délelőtt Orbán Viktor volt kormányfő is megosztotta Facebook-oldalán.

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

A sportdiplomáciánkban és a kimagasló Eb-szereplésben bízhatunk – korábbi kézikapitány az olimpiáról

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Megszólalt a MOL a Liszt Ferenc repülőtér kerozinellátásáról

A közel-keleti konfliktus miatt globális kerozinhiány és áremelkedés sújtja a légi közlekedést, amely világszerte már több ezer járat törléséhez vezetett. A Mol tájékoztatása szerint azonban a magyarországi repülőgépüzemanyag-ellátás teljesen stabil és zavartalan - tudósított a Telex.

Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre

A Balaton vonzerején túl kiemelkedő volt a Tisza-tó térsége, ahol sokan le is telepedtek - vagy második otthonukként választották - az elmúlt években.

Deal with US not imminent, Iran says

The Iranian foreign minister's comments come after the US secretary of state said an agreement could be announced on Monday.

