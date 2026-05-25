Ki más, mint Szoboszlai Dominik

A Rousing the Kop nevű, Liverpoolhoz kötődő szurkolói oldal nyolc játékost – Florian Wirtz, Kerkez Milos, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha, Hugo Ekitike és Szoboszlai Dominik – bocsátott szavazásra a szurkolók/olvasók között, hogy szerintük ki volt a szezon legjobbja a Liverpool FC-nél; a döntőbe végül Szoboszlai és Ekitike jutott, ahol a magyar válogatott csapatkapitánya fölényesen győzött, a szavazatok 96 százalékát megszerezve – számolt be az Index.

? Dominik Szoboszlai voted Liverpool fans’ Player of the Year 2025! ?

The results of the year-end fan vote are in: Dominik stood out both on the pitch and in the hearts of the fans.

A year full of hard work, goals, assists, and leadership at Anfield and the fans made sure to… pic.twitter.com/jxdiwscl4F — SᴢᴏʙᴏEʀᴀ ??? (@SzobooEraa) January 3, 2026

Az értékelések szerint ha nincs Szoboszlai, aki a hátára vette a csapatot, még az ötödik helyet sem tudta volna megszerezni a tavalyi bajnok, azaz nem lett volna meg a BL-indulás.