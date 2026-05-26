Miután jelzett az utas, rögtön kényszerleszállás következett

A gépet végül a római Fiumicino repülőtéren szállították le, miután egy utas jelezte a személyzetnek, hogy feladott poggyászában egy powerbank található, ami miatt a pilóta biztonsági okokra hivatkozva eltérítette a járatot. Az utasok a fedélzeten kezdetben nem kaptak részletes tájékoztatást, később azonban kiderült, mi állt az incidens hátterében – írta Express és a BBC nyomán a Telex.

A fedélzeten tartózkodók később brit lapoknak arról számoltak be, hogy megkönnyebbültek, amikor kiderült: nem robbanószerkezetet találtak a csomagtérben. Az eset ugyanakkor rávilágított a lítium-ion akkumulátorokkal kapcsolatos szigorú szabályokra, mivel ezek túlmelegedés esetén tüzet okozhatnak; az EasyJet előírásai szerint a powerbankokat kizárólag a kézipoggyászban lehet szállítani, és a fedélzeten használni sem szabad.