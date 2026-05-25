Visszagyulladás nehezítette a mozdony oltását Kelenföldön – videón a küzdelem

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Mivel nem vezettek eredményre a porral és habbal való oltási kísérletek, csak a mozdony áramtalanítása után – habosított vízsugarakkal – tudtak hatékonyan dolgozni a tűzoltók a kelenföldi vasútállomáson kigyulladt mozdonynál – közölte a katasztrófavédelem hétfő este a honlapján.

Azt írták, hogy a kelenföldi pályaudvaron hétfőn délután kigyulladt mozdonyhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult ki, majd először porral oltóval próbáltak hozzáférni a tűzfészekhez, de a beavatkozás hatástalan volt a motortér folyamatosan visszagyulladása miatt.

Az időközben megérkező por-hab konténerről szintén porral oltottak, de ez sem nyújtott hatékony megoldást és az egységek csak azt követően kezdhették vízzel oltani a mozdonyt, hogy a vasúttársaság szakemberei áramtalanítottak - közölték, hozzátéve, hogy ezután habosított vízsugarakkal folytatták a munkát, miközben igyekeztek megbontani a burkolatot, hogy jobban hozzáférjenek az égő részekhez.

Időközben egy vontatómozdony érkezett a helyszínre, amely végül biztonságos helyre húzta a kigyulladt járművet.

A tűzoltók átvizsgáltak a járművet, amelyen lángolást, izzást már nem tapasztaltak, így a korábban elrendelt pályazárat a vasúttársaság feloldotta – olvasható a tájékoztatásban.

A Mávinform nem sokkal este hét óra előtt közölte, hogy megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, így fokozatosan csökkennek a késések, és hétfő éjszaka helyreállhat a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Addig továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. A pótlóbuszok továbbra is segítik az eljutást Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között.

A vonatok fokozatosan a Déli pályaudvarról, illetve Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek a székesfehérvári, pécsi vonalon – közölte a vasúttársaság.

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter

Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Deal with US not imminent, Iran says

