Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Fontos közleményt adott ki a Mol a légi közlekedésről

A sajtóban megjelent, a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekkel kapcsolatban a Mol hangsúlyozza: a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan.

A vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani – közölték.

A Mol közleménye szerint az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Ezen túlmenően a Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket – tették hozzá.

A Mol folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek – zárul a közlemény.

Új zöld projekt indult Szegeden, ami minta lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben

A zöldfelületek növelésével, vízmegtartó rendszerekkel és innovatív megoldásokkal csökkentenék a városihősziget-hatást Szegeden. Nagy Sándor alpolgármester az InfoRádióban elmondta: ahhoz, hogy a hatást mérsékelni lehessen, elsősorban csökkenteni kell a burkolt felületeket, ezért hat helyszínen jelentős átalakításokba kezdenek. Úgy véli, a szegedi projekt minta lehet más, hasonló helyzetben lévő hazai városok számára.
