Infostart.hu
Hezbollah flags painted over cracked concrete wall
Nyitókép: sameer chogale/Getty Images

A libanoni kormány megdöntésére szólított fel a Hezbollah vezetője

Infostart / MTI

Naím Kászim, a libanoni Hezbollah síita szervezet főtitkára a kormány megdöntésére szólította fel Libanon lakosságát.

„Az embereknek joguk van ahhoz, hogy az utcára vonuljanak és megbuktassák a kormányt” – jelentette ki Kászim televíziós beszédében.

„Amennyiben ez a kormány nem képes biztosítani a szuverenitást, akkor távoznia kell” – húzta alá.

A Libanonban jelentős befolyással bíró milícia vezetője a jelenlegi bejrúti vezetést „az ország intézményeit támadó amerikai–izraeli projektnek” nevezte.

Újfent elutasította az Irán támogatását élvező Hezbollah lefegyverzésére vonatkozó követeléseket. „A fegyverek addig maradnak a kezünkben, amíg a libanoni állam képes nem lesz kötelezettségét teljesíteni Libanon, a nép és az erőforrásai védelme és megőrzése iránt” – hangsúlyozta Kászim, akit az al-Manár helyi televízió idézett. Hozzátette, hogy az ország hatóságai nem léphetnek fel önkényesen a síita szervezettel szemben.

Április közepe óta Libanon és Izrael évtizedek óta először kezdett közvetlen tárgyalásokat az Egyesült Államok közvetítésével. A Hezbollah lefegyverzése egyik kulcseleme a tárgyalásoknak, amelyeken azonban a Hezbollah nem vesz részt.

Egy erőszakos lefegyverzés esetén Libanont újabb súlyos válság fenyegetné. Egyesek attól tartanak, hogy megismétlődhet a 2008 májusában kialakult helyzet: az akkori kormány a többi között megpróbálta leállítani a Hezbollah kommunikációs hálózatát. Ennek következtében napokig tartó összecsapások bontakoztak ki Bejrútban a kormányerők és a milícia között, több tucat ember vesztette életét.

Libanonban 1975 és 1990 között halálos áldozatok tízezreit követelő polgárháború dúlt.

