Orbán Viktor személyi titkára: a fiatalok nélkül, a fiatalok ellenében nem megy

Nem a teljes 16 éves Orbán-korszakról mondtak ítéletet a választók, hanem elsősorban az elmúlt négy évről – többek között erről beszélt Nagy János az Ultrahangnak adott interjújában. A leköszönt miniszterelnök személyi titkára a választás estéjéről felidézte: ahogy jöttek be az első vidéki eredmények, már látszott, hogy nagyon erős a Tisza Párt; elmondása szerint Orbán Viktort is meglepte a választási vereség.

„Hirosima után vagyunk” – fogalmazott Nagy János, hozzátéve: „meg kell találni azokat a formákat, hogy hogyan tudunk túlélni”. Azon pletykákról, miszerint a volt miniszterelnök a választás éjszakáján árulással vádolta volna saját stábját, úgy fogalmazott: „Ez egy hülyeség, egy teljesen nyilvánvaló fake news.”

Szerinte a Fidesz rosszul mérte fel a társadalmi hangulatot: meggyőződésük volt, hogy jelentős a „rejtőzködő fideszesek” száma, azonban rejtőzködő Fidesz-ellenes szavazók jelentek meg a választáson, akik aztán jobb híján a Tiszára szavaztak. A választók többsége végül a változásra voksolt, miközben szerinte a Fidesz által hangsúlyozott veszélyek – migráció, háború, szuverenitási kérdések – továbbra is valósak – idézi az interjút a magyarnemzet.hu.

A Fidesz kampány alatt vitt kommunikációjáról Nagy János úgy vélekedett, a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol „a vélemény maga a hír” – ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balázst megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy

„a Fidesznek most „mozgalmi” párttá kell átalakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget.

Szerinte a mostani időszak a „jellempróbák ideje”, amikor kiderül, ki az, aki képes erre és ki az, aki nem. „Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kis köreit, a szabadság kis köreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni” – hangsúlyozta, majd rámutatott: ez a fiatalok nélkül nem fog menni.

A műsorvezető kérdésére Nagy János ismét beszélt a karmelitában hagyott Bibliáról is. Elmondása szerint szándékosan hagyta az irodájában. A Dániel könyvéből származó idézet „alázatosságra kell, hogy intse azt, aki ekkora felhatalmazást kapott a választáson”. Leszögezte azt is, nem történt iratmegsemmisítés a karmelitában, minden hivatalos dokumentumot szabályosan átadtak az új kormánynak.