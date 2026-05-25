ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.08
usd:
305.86
bux:
0
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget – közölte Nagy János. Orbán Viktor személyi titkára részleteket árult el a választás éjszakájáról, a Karmelitában hagyott Bibliáról és a Fidesz-kampány alatti kommunikációjáról is.
Nyitókép: Ultrahang/YouTube

Orbán Viktor személyi titkára: a fiatalok nélkül, a fiatalok ellenében nem megy

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget – közölte Nagy János. Orbán Viktor személyi titkára részleteket árult el a választás éjszakájáról, a Karmelitában hagyott Bibliáról és a Fidesz-kampány alatti kommunikációjáról is.

Nem a teljes 16 éves Orbán-korszakról mondtak ítéletet a választók, hanem elsősorban az elmúlt négy évről – többek között erről beszélt Nagy János az Ultrahangnak adott interjújában. A leköszönt miniszterelnök személyi titkára a választás estéjéről felidézte: ahogy jöttek be az első vidéki eredmények, már látszott, hogy nagyon erős a Tisza Párt; elmondása szerint Orbán Viktort is meglepte a választási vereség.

„Hirosima után vagyunk” – fogalmazott Nagy János, hozzátéve: „meg kell találni azokat a formákat, hogy hogyan tudunk túlélni”. Azon pletykákról, miszerint a volt miniszterelnök a választás éjszakáján árulással vádolta volna saját stábját, úgy fogalmazott: „Ez egy hülyeség, egy teljesen nyilvánvaló fake news.”

Szerinte a Fidesz rosszul mérte fel a társadalmi hangulatot: meggyőződésük volt, hogy jelentős a „rejtőzködő fideszesek” száma, azonban rejtőzködő Fidesz-ellenes szavazók jelentek meg a választáson, akik aztán jobb híján a Tiszára szavaztak. A választók többsége végül a változásra voksolt, miközben szerinte a Fidesz által hangsúlyozott veszélyek – migráció, háború, szuverenitási kérdések – továbbra is valósak – idézi az interjút a magyarnemzet.hu.

A Fidesz kampány alatt vitt kommunikációjáról Nagy János úgy vélekedett, a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol „a vélemény maga a hír” – ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balázst megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy

„a Fidesznek most „mozgalmi” párttá kell átalakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget.

Szerinte a mostani időszak a „jellempróbák ideje”, amikor kiderül, ki az, aki képes erre és ki az, aki nem. „Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kis köreit, a szabadság kis köreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni” – hangsúlyozta, majd rámutatott: ez a fiatalok nélkül nem fog menni.

A műsorvezető kérdésére Nagy János ismét beszélt a karmelitában hagyott Bibliáról is. Elmondása szerint szándékosan hagyta az irodájában. A Dániel könyvéből származó idézet „alázatosságra kell, hogy intse azt, aki ekkora felhatalmazást kapott a választáson”. Leszögezte azt is, nem történt iratmegsemmisítés a karmelitában, minden hivatalos dokumentumot szabályosan átadtak az új kormánynak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor személyi titkára: a fiatalok nélkül, a fiatalok ellenében nem megy

orbán viktor

fidesz

nagy jános

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump összezavarta Európát

Donald Trump összezavarta Európát

A NATO vezetése üdvözölte Washington váratlan hátraarcát, hogy ötezer katonát vezényel Lengyelországba. Előzőleg ugyanis ezzel ellenkező döntésről szóltak a hírek. A változó álláspontok összezavarták a szövetségeseket.
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Megszólalt Magyar Péter a volt fideszes miniszterek nyílt levele után, amit Orbán Viktor is megoszott

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így lehetne beindítani a brit gazdaságot

Így lehetne beindítani a brit gazdaságot

Tekintettel arra, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kétségbeesetten próbál hatalmon maradni a pártja által a májusi helyhatósági választáson elszenvedett vereség ellenére is, nem meglepő, hogy az ország hangulata egyre borúsabb. Sokan azon tűnődnek, vajon az Egyesült Királyság egyszerűen kormányozhatatlanná vált-e, ami azt jelentené, hogy a jelenlegi gazdasági gondok csak tovább fognak súlyosbodni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Wizz Air a járattörlési hullámról, ez várható nyáron a légitársaság szerint

Megszólalt a Wizz Air a járattörlési hullámról, ez várható nyáron a légitársaság szerint

A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deal with US not imminent, Iran says

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 13:47
Új zöld projekt indult Szegeden, ami minta lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben
2026. május 25. 12:47
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam meg!
×
×