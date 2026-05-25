ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.42
usd:
306.13
bux:
129728.5
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Krimibe illő maffialeszámolás Belgrádban: megszólalt a belügyminiszter

Infostart / MTI

Nem mond le Ivica Dacic szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt.

A belügyi tárca vezetője vasárnap este a belgrádi Prva televízióban arról beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményekben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. Hozzátette, hogy a rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja.

A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított, korábban letartóztatott Veselin Milic volt belgrádi rendőrfőnökre is. Azt mondta, Milic nem az ő „köreihez” tartozik, hanem még az előző, Demokrata Párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető, ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban.

Ivica Dacic elmondta, hogy a nyomozást az ügyészség vezeti, ő pedig miniszterként megtette a szükséges lépéseket, többek között felfüggesztette Milicet. Hangsúlyozta azt is, hogy az ügyben nincsenek védett személyek, és a rendőrség rekordidő alatt hajtotta végre a letartóztatásokat.

A szerb rendőrség a múlt csütörtökön egy hordóban elásva találta meg annak a férfinak a holttestét, akit egy héttel korábban lőttek agyon egy belgrádi étteremben.

Az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy a korábbi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze. A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot.

Az ügyészség korábban azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre – akik szintén rendőrök – a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a helyszínen maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit.

A gyilkosság körülményeit vizsgáló nyomozás keretében eddig tizenegy embert, köztük négy rendőrt állítottak elő emberölés és más bűncselekmények gyanújával.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Krimibe illő maffialeszámolás Belgrádban: megszólalt a belügyminiszter

szerbia

belügyminiszter

belgrád

szervezett bűnözés

rendőrfőnök

leszámolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel
Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a közösségi oldalán azt írta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások jól haladnak. Ez tovább erősítette azokat a várakozásokat, amelyek szerint Washington és Teherán közel áll egy átmeneti megállapodáshoz. A hír hatására az olajárak öt százalékkal estek, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára száz dollár alá süllyedt, a határidős globális részvénypiacok pedig emelkedésnek indultak - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deal with US not imminent, Iran says

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 22:06
Egyre riasztóbb a helyzet az ebola miatt
2026. május 25. 21:38
Lavrov tájékoztatta a Rubiót, mire számíthat most Ukrajna
×
×