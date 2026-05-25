Krimibe illő maffialeszámolás Belgrádban: megszólalt a belügyminiszter

A belügyi tárca vezetője vasárnap este a belgrádi Prva televízióban arról beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményekben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. Hozzátette, hogy a rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja.

A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított, korábban letartóztatott Veselin Milic volt belgrádi rendőrfőnökre is. Azt mondta, Milic nem az ő „köreihez” tartozik, hanem még az előző, Demokrata Párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető, ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban.

Ivica Dacic elmondta, hogy a nyomozást az ügyészség vezeti, ő pedig miniszterként megtette a szükséges lépéseket, többek között felfüggesztette Milicet. Hangsúlyozta azt is, hogy az ügyben nincsenek védett személyek, és a rendőrség rekordidő alatt hajtotta végre a letartóztatásokat.

A szerb rendőrség a múlt csütörtökön egy hordóban elásva találta meg annak a férfinak a holttestét, akit egy héttel korábban lőttek agyon egy belgrádi étteremben.

Az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy a korábbi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze. A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot.

Az ügyészség korábban azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre – akik szintén rendőrök – a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a helyszínen maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit.

A gyilkosság körülményeit vizsgáló nyomozás keretében eddig tizenegy embert, köztük négy rendőrt állítottak elő emberölés és más bűncselekmények gyanújával.