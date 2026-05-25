A Vöröskereszt segélyszervezet munkatársának gumikesztûjét fertõtlenítik, miután ebolafertõzésben elhunytak holttestét helyezték koporsóba egy egészségügyi központnál a Kongói Demokratikus Köztársaság Ugandával határos keleti térségében, az Ituri tartománybeli Rwamparában 2026. május 21-én. A Kongói DK keleti részén terjedõ járványban eddig mintegy 600 gyanús megbetegedést és több mint 130 halálesetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 17-én nemzetközi jelentõségû közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt.
Nyitókép: MTI/AP/Moses Sawasawa

Egyre riasztóbb a helyzet az ebola miatt

Már több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust – jelentette be vasárnap este az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója az X-en közzétett üzenetében.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány gócának számító Ituri tartományban csaknem ötmillióan élnek fegyveres harcok közepette, minden negyedik embernek humanitárius segítségre van szüksége és minden ötödik belső menekült.

Mint kiemelte, az erőszakcselekmények miatt az emberek menekülnek, beleértve az egészségügyi dolgozókat és a segélymunkásokat is, ez pedig – a bizonytalansággal és a félelemmel együtt – nehezíti a járvány elleni küzdelmet, például a kontaktkutatást és a korai felismerést.

A Kongói DK egészségügyi minisztériumának legutóbbi, szombaton kiadott összesítése szerint

a legújabb ebolajárványnak már 204 halálos áldozata van és 867 gyanús esetről tudni.

Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Bundibugyo törzse okozza, amely ellen jelenleg sincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Mindeközben vasárnap este feldühödött férfiak egy csoportja lerohant egy kórházat az ország keleti részén, szemtanúk pedig fegyverropogásról is beszámoltak.

A kórház egyik vezetője, Richard Lokudu a sajtónak azt mondta, a támadók két holttest – a rokonaik – kiadását követelték.

A héten korábban tüntetők gyújtották fel egy segélyszervezet sátrait, miután a hatóságok a járványügyi protokoll miatt nem adták át egy vélhetően ebolafertőzésben elhunyt helyi futballista, Eli Munongo Wangu holttestét a családnak.

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a közösségi oldalán azt írta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások jól haladnak. Ez tovább erősítette azokat a várakozásokat, amelyek szerint Washington és Teherán közel áll egy átmeneti megállapodáshoz. A hír hatására az olajárak öt százalékkal estek, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára száz dollár alá süllyedt, a határidős globális részvénypiacok pedig emelkedésnek indultak - írta a Bloomberg.

Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.

Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

