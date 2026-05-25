Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata – amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött – a nemzeti egység megteremtése. 1990 óta az volt a jellemző, hogy a köztársasági elnökök népszerűsége mindig a legmagasabb volt az aktív politikusok között. Ez Sulyok Tamás esetében nem hogy nincs így, hanem ő az egyik utolsó a népszerűségben – tette hozzá.

A nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatások szerint a magyar emberek kétharmada várja el tőle, hogy mondjon le és távozzon, a Tisza Párt által készített készített közvélemény-kutatásokban több mint 70 százalék mondja ez – emelte ki.

Önmagában ellehetetleníti azt, hogy egy köztársasági elnök megtestesítse a nemzet egységét, hogyha az emberek 72 százaléka azt mondja, hogy távoznia kellene a hivatalából

– érvelt Magyar Péter.

Ketté kell választani a köztársasági elnöki jogintézményt és Sulyok Tamás tevékenységét – szögezte le. Annak az intézménynek súlya van, egy államfő nem egy technikus, aki felkéri a legerősebb párt vezetőjét kormányalakításra, hanem igenis megszólal fontos kérdésekben és a hallgatás is egy üzenet – mondta.

Nem volt már jó állapotban ez az intézmény, hiszen előtte is „pártkatonák” ültek ott, megbukott köztársasági elnökök sora szegélyezte ezt az utat, de ő végképp hiteltelenítette ezt az intézményt – fogalmazott.

Olyan embert kell köztársasági elnöknek jelölni, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte,

ha Sulyok Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját.

Hozzátette, a posztra még nincs kiszemeltje, de szerinte olyan embert kell államfőnek jelölni, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát.

A kormányfő kiemelte, nem tudna most olyat mondani, aki minden szempontból megfelelő jelölt lenne, de biztos van ilyen Magyarországon.

Fontos üzenete lenne annak, ha Sulyok Tamás lemondana mindenféle nyomasztás és zsarolás ellenére, amely „nyilván a bukott maffiafőnöktől jön, aki mindig a nők szoknyája mögé meg védvonal mögé bújik, de parlamentbe nem mer beülni és nem mer szembenézni az általa elkövetett bűnökkel” – fogalmazott.

Uniós ügyek

Magyar Péter emlékeztetett: augusztus 31-ig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy három évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal.

A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatásügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is – emelte ki.

Hozzátette: az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4 ezer milliárd forint volt allokálva Magyarország számára.

Szó van ezenfelül a kohéziós pénzeinkről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is – jegyezte meg.

Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek - szólt az EU-val megkötendő megállapodásról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadunk el, amelyek jók Magyarországnak, például az Európai Ügyészséghez csatlakozás megindítása, a korrupcióellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása, a meghívásos közbeszerzések visszaszorítása.