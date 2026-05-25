ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.38
usd:
306.1
bux:
129728.5
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Telex/YouTube

Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

Infostart / MTI

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak.

(Cikkünk frissül.)

A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata – amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött – a nemzeti egység megteremtése. 1990 óta az volt a jellemző, hogy a köztársasági elnökök népszerűsége mindig a legmagasabb volt az aktív politikusok között. Ez Sulyok Tamás esetében nem hogy nincs így, hanem ő az egyik utolsó a népszerűségben – tette hozzá.

A nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatások szerint a magyar emberek kétharmada várja el tőle, hogy mondjon le és távozzon, a Tisza Párt által készített készített közvélemény-kutatásokban több mint 70 százalék mondja ez – emelte ki.

Önmagában ellehetetleníti azt, hogy egy köztársasági elnök megtestesítse a nemzet egységét, hogyha az emberek 72 százaléka azt mondja, hogy távoznia kellene a hivatalából

– érvelt Magyar Péter.

Ketté kell választani a köztársasági elnöki jogintézményt és Sulyok Tamás tevékenységét – szögezte le. Annak az intézménynek súlya van, egy államfő nem egy technikus, aki felkéri a legerősebb párt vezetőjét kormányalakításra, hanem igenis megszólal fontos kérdésekben és a hallgatás is egy üzenet – mondta.

Nem volt már jó állapotban ez az intézmény, hiszen előtte is „pártkatonák” ültek ott, megbukott köztársasági elnökök sora szegélyezte ezt az utat, de ő végképp hiteltelenítette ezt az intézményt – fogalmazott.

Olyan embert kell köztársasági elnöknek jelölni, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte,

ha Sulyok Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját.

Hozzátette, a posztra még nincs kiszemeltje, de szerinte olyan embert kell államfőnek jelölni, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát.

A kormányfő kiemelte, nem tudna most olyat mondani, aki minden szempontból megfelelő jelölt lenne, de biztos van ilyen Magyarországon.

Fontos üzenete lenne annak, ha Sulyok Tamás lemondana mindenféle nyomasztás és zsarolás ellenére, amely „nyilván a bukott maffiafőnöktől jön, aki mindig a nők szoknyája mögé meg védvonal mögé bújik, de parlamentbe nem mer beülni és nem mer szembenézni az általa elkövetett bűnökkel” – fogalmazott.

Uniós ügyek

Magyar Péter emlékeztetett: augusztus 31-ig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy három évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal.

A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatásügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is – emelte ki.

Hozzátette: az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4 ezer milliárd forint volt allokálva Magyarország számára.

Szó van ezenfelül a kohéziós pénzeinkről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is – jegyezte meg.

Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek - szólt az EU-val megkötendő megállapodásról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadunk el, amelyek jók Magyarországnak, például az Európai Ügyészséghez csatlakozás megindítása, a korrupcióellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása, a meghívásos közbeszerzések visszaszorítása.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

interjú

sulyok tamás

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

Magyar Péter miniszterelnök Telexnek adott pünkösdi interjújában elmondta, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítéséért. A tervezett projektek között szerepel többek között új vonatszerelvények beszerzése, bérlakás-építési program és energiainfrastruktúra-fejlesztés. A kormányfő kitért Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetére is, akit az alkotmányozó többség birtokában el kívánnak mozdítani, bár az államfői posztra egyelőre nincs jelöltje. Magyar Péter hangsúlyozta a hatalmi ágak korlátozásának fontosságát, a NER lebontását és a korábbi vezetés felelősségre vonását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deal with US not imminent, Iran says

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 20:18
Elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, újraindult Kelenföld
2026. május 25. 18:42
Vitézy Dávid a kelenföldi mozdonytűzről: minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítania kell
×
×