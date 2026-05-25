Marco Rubio amerikai külügyminiszter az indiai hivatali partnerével, Szubrahmanjam Dzsaishankarral közösen tartott sajtóértekezleten Újdelhiben 2026. május 24-én. Rubio négynapos hivatalos látogatáson tartózkodik Indiában.
Nyitókép: MTI/EPA/Radzsat Gupta

Nem kertelt Marco Rubio, erre készülhet Irán

Infostart / MTI

Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy „más módon” lesz kénytelen Teheránnal bánni – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben, hangsúlyozva: Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.

A tárcavezető újságíróknak elmondta, „meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken” mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont „nem sürgeti az idő”, és aláhúzta: „az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást”.

Leszögezte továbbá azt is, hogy „bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez”. „Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia” – jelentette ki.

Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló „Quad-csoport” külügyminisztereivel.

Új zöld projekt indult Szegeden, ami minta lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben
A zöldfelületek növelésével, vízmegtartó rendszerekkel és innovatív megoldásokkal csökkentenék a városihősziget-hatást Szegeden. Nagy Sándor alpolgármester az InfoRádióban elmondta: ahhoz, hogy a hatást mérsékelni lehessen, elsősorban csökkenteni kell a burkolt felületeket, ezért hat helyszínen jelentős átalakításokba kezdenek. Úgy véli, a szegedi projekt minta lehet más, hasonló helyzetben lévő hazai városok számára.
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Új korszakba lépnek a bankok nagy ellenségei: szélsebesen híznak, újra beállnak mögéjük a befektetők

A fintech iparág 2025-ben világszerte mintegy 650 milliárd dolláros árbevételt ért el. A globális fintech piac az elmúlt négy évben átlagosan évi 23 százalékkal növekedett, ez messze meghaladja a pénzügyi szektor egészének bővülési ütemét. A spekulatív fellángolások után az ágazat új korszakba lépett. Ezt az időszakot már a skálázhatóság, a nyereségesség és a szabályozói érettség egyensúlya határozza meg - írta meg a Mckinsey.

Megszólalt a MOL: ezt közölték a budapesti reptér üzemanyag-ellátásáról

Miközben világszerte járattörléseket okoz a kerozinhiány, a MOL szerint Magyarországon nincs ellátási probléma.

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

