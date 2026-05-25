Nem kertelt Marco Rubio, erre készülhet Irán

A tárcavezető újságíróknak elmondta, „meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken” mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont „nem sürgeti az idő”, és aláhúzta: „az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást”.

Leszögezte továbbá azt is, hogy „bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez”. „Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia” – jelentette ki.

Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló „Quad-csoport” külügyminisztereivel.