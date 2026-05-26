Indulás előtt ezt gondolja át, figyelmeztet a HungaroMet – térkép

Ma az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, mindössze az északkeleti megyékben valószínű gomolyfelhő-képződés. Az északnyugati, északi szél a délnyugati országrészt leszámítva több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet. Délután már nagy területen éri el, haladja meg a hőmérséklet a 30 fokot – olvasható a HungaroMet előrejelzésében a Facebookon.
A meteorológusok figyelmeztetnek: hiába a május, máris
nagyon erős lesz az UV-sugárzás,
a szabadban tartózkodóknak ennek megfelelően ajánlott védekezni.