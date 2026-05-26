Budapest a futballtudomány központja is lesz

A cél, hogy a labdarúgást ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg: a The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálják, hogy miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági-társadalmi folyamatokban is – írja a Portfolio összefoglalója.
A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé.
A rendezvény kiemelt témái között szerepel többek között:
- hogyan alakítják át a futballipart az adatok, a digitalizáció és az adatelemzés,
- miként lett a futball a tudás és innováció látványosan fejlődő területe,
- hogyan lehet a futballiparban felhalmozott módszereket és tapasztalatokat átültetni az üzleti életbe,
- és miért tekinthető a futball olyan erőnek, amely üzletet, technológiát és társadalmat is formál.