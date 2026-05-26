2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Budapest a futballtudomány központja is lesz

Infostart

A magyar fővároson a focivilág szeme: a május 30-i, budapesti Arsenal–PSG Bajonok Ligája-döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának.

A cél, hogy a labdarúgást ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg: a The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálják, hogy miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági-társadalmi folyamatokban is – írja a Portfolio összefoglalója.

A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé.

A rendezvény kiemelt témái között szerepel többek között:

  • hogyan alakítják át a futballipart az adatok, a digitalizáció és az adatelemzés,
  • miként lett a futball a tudás és innováció látványosan fejlődő területe,
  • hogyan lehet a futballiparban felhalmozott módszereket és tapasztalatokat átültetni az üzleti életbe,
  • és miért tekinthető a futball olyan erőnek, amely üzletet, technológiát és társadalmat is formál.
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. A hétvégét belpolitikai csatározás is jellemezte: Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai között nyílt levélváltásra került sor korrupciós vádak miatt. Kelenföld állomáson kigyulladt egy villanymozdony, ami komoly közlekedési fennakadásokat okozott, a kormány pedig benyújtotta az ICC-ből való kilépés visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük

Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

