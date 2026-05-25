Az elcsatolt luhasznki régióban lévő sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát péntekre virradóra, több hullámban ért ukrán dróntámadás következtében

21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült.

A tárca szerint civilek szándékos támadása, amely nem riad vissza „a gyermekek hidegvérű meggyilkolásától sem”, „a kijevi rezsim náci és terrorista természetének bizonyítéka”.

A tárca szerint az ukrán vezetés, és az őt fegyverrel ellátó nyugati támogatói durván megsértették nemzetközi humanitárius jog normáit, az 1949-es genfi egyezményeket és ezek kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek a konfliktusok idején a polgári lakosság védelméről rendelkeznek, az 1989-es gyermekjogi egyezményeket, valamint számos más jelentős nemzetközi jogi aktust.

„Mindettől túlcsordult türelmünk pohara” – áll a közleményben, amely kilátásba helyezte, hogy az orosz fegyveres erők következetes, rendszeres csapásokat indítanak az ukrán hadiipari komplexum kijevi vállalatai ellen, beleértve a pilóta nélküli repülőszerkezetek tervezésének, gyártásának, programozásának és az alkalmazásra való felkészítésének konkrét helyszíneit is.

A minisztérium rámutatott, hogy a drónokat az ukrán fél a NATO szakértőinek közreműködésével használja, akik az alkatrészszállításáért, a hírszerzési adatok biztosításáért és a célmegjelölésért felelősek. A tárca közölte, hogy a csapások a döntéshozatali központokat és a parancsnokságokat is érinteni fogják.

„Mivel az említett objektumok Kijev egész területén szétszórtan taláhatók,

arra figyelmeztetjük a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomáciai képviseletek és a nemzetközi szervezetek képviseleteinek állományát is, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a várost,

az ukrán főváros lakóit pedig arra kérjük, hogy ne közelítsenek a Zelenszkij-rezsim katonai és közigazgatási infrastruktúrájának objektumaihoz" - állt a közleményben.