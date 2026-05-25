Leonyid Paszecsniknak, a Luhanszki terület kormányzójának a Telegram-csatornája által videófelvételrõl készített kép egy ukrán légicsapásban súlyosan megrongálódott kollégumról az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régióban fekvõ Sztarobilszkben 2026. május 22-én. A támadásban, több mint harmincan megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Leonyid Paszecsnik Telegram-csatornája

Oroszország kemény megtorlásra figyelmeztet, felszólították a külföldieket Kijev elhagyására

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Oroszország rendszeresen támadni fogja a kijevi hadiüzemeket, valamint az ukrán döntéshozatali központokat és parancsnokságokat a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás nyomán – jelentette be hétfőn az orosz külügyminisztérium.

Az elcsatolt luhasznki régióban lévő sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát péntekre virradóra, több hullámban ért ukrán dróntámadás következtében

21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült.

A tárca szerint civilek szándékos támadása, amely nem riad vissza „a gyermekek hidegvérű meggyilkolásától sem”, „a kijevi rezsim náci és terrorista természetének bizonyítéka”.

A tárca szerint az ukrán vezetés, és az őt fegyverrel ellátó nyugati támogatói durván megsértették nemzetközi humanitárius jog normáit, az 1949-es genfi egyezményeket és ezek kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek a konfliktusok idején a polgári lakosság védelméről rendelkeznek, az 1989-es gyermekjogi egyezményeket, valamint számos más jelentős nemzetközi jogi aktust.

„Mindettől túlcsordult türelmünk pohara” – áll a közleményben, amely kilátásba helyezte, hogy az orosz fegyveres erők következetes, rendszeres csapásokat indítanak az ukrán hadiipari komplexum kijevi vállalatai ellen, beleértve a pilóta nélküli repülőszerkezetek tervezésének, gyártásának, programozásának és az alkalmazásra való felkészítésének konkrét helyszíneit is.

A minisztérium rámutatott, hogy a drónokat az ukrán fél a NATO szakértőinek közreműködésével használja, akik az alkatrészszállításáért, a hírszerzési adatok biztosításáért és a célmegjelölésért felelősek. A tárca közölte, hogy a csapások a döntéshozatali központokat és a parancsnokságokat is érinteni fogják.

„Mivel az említett objektumok Kijev egész területén szétszórtan taláhatók,

arra figyelmeztetjük a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomáciai képviseletek és a nemzetközi szervezetek képviseleteinek állományát is, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a várost,

az ukrán főváros lakóit pedig arra kérjük, hogy ne közelítsenek a Zelenszkij-rezsim katonai és közigazgatási infrastruktúrájának objektumaihoz" - állt a közleményben.

A NATO vezetése üdvözölte Washington váratlan hátraarcát, hogy ötezer katonát vezényel Lengyelországba. Előzőleg ugyanis ezzel ellenkező döntésről szóltak a hírek. A változó álláspontok összezavarták a szövetségeseket.
Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Tekintettel arra, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kétségbeesetten próbál hatalmon maradni a pártja által a májusi helyhatósági választáson elszenvedett vereség ellenére is, nem meglepő, hogy az ország hangulata egyre borúsabb. Sokan azon tűnődnek, vajon az Egyesült Királyság egyszerűen kormányozhatatlanná vált-e, ami azt jelentené, hogy a jelenlegi gazdasági gondok csak tovább fognak súlyosbodni.

A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

2026. május 25. 16:45
Megkezdődött a mekkai zarándoklat
2026. május 25. 15:53
„NATO-gyártmányú" aknát találtak egy gázszállító hajón, állítják az oroszok
