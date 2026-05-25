Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Nicolás Maduro volt venezuelai elnök letartóztatásában részt vett katonák és családtagjaik elõtt az amerikai különleges erõk központjában, az észak-karolinai Fort Bragg katonai támaszponton 2026. február 13-án. Jobbról felesége, Melania Trump.
Nyitókép: MTI/EPA/Stan Gilliland

Donald Trump összezavarta Európát

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A NATO vezetése üdvözölte Washington váratlan hátraarcát, hogy ötezer katonát vezényel Lengyelországba. Előzőleg ugyanis ezzel ellenkező döntésről szóltak a hírek. A változó álláspontok összezavarták a szövetségeseket.

Az Egyesült Államok újabb katonai bejelentései bizonytalanságot okoztak a NATO európai szövetségeseinél. Donald Trump elnök egyszerre beszél csapatkivonásokról és új telepítésekről, miközben Washington most ötezer további amerikai katona Lengyelországba küldését jelentette be. Pénteken a NATO-tagállamok vezetői üdvözölték a döntést, ugyanakkor egyre többen beszélnek arról, hogy Európának fel kell készülnie az Egyesült Államoktól való nagyobb függetlenségre.

A szövetségesek lenyugtatásának feladata Marco Rubio amerikai külügyminiszterre hárult, aki a NATO-külügyminiszteri svédországi találkozója végén próbálta csillapítani az aggodalmakat. Ez már azután történt, hogy Donald Trump csütörtökön végül ötezer amerikai katona Lengyelországba küldését jelentette be.

Az elmúlt hetek washingtoni döntései komoly zavart okoztak Európában. Nem sokkal korábban az amerikai védelmi minisztérium még azt mondta, hogy leállítja négyezer katona tervezett lengyelországi telepítését, emellett ötezer katona kivonását jelentették be Németországból is.

A gyorsan változó helyzetet már nehezen tudják követni az európai szövetségesek, akik azt találgatják, valójában milyen hosszú távú amerikai stratégia körvonalazódik.

Rubio azt mondta: az Egyesült Államok folyamatosan felülvizsgálja globális katonai jelenlétét, de a cél továbbra is egy erősebb NATO.

Az európai szövetségesek reakciói azonban vegyesek. Németország külügyminisztere, Johann Wadephul üdvözölte a lengyelországi csapaterősítést. Szerinte ez nemcsak Lengyelország, hanem a teljes szövetség, így Németország biztonságát is szolgálja. Berlin ugyanakkor azt is jelezte: folyamatos egyeztetések zajlanak Washingtonnal, és szeretnék, ha az Egyesült Államok fenntartaná Németországgal kapcsolatos korábbi katonai terveit.

Lengyelország szintén pozitívan fogadta a bejelentést. Radosław Sikorski külügyminiszter szerint ezzel az amerikai katonai jelenlét nagyjából a korábbi szinten maradhat.

Más európai fővárosokban azonban inkább a bizonytalanság érződik. A svéd külügyminiszter, Maria Malmer Stenergard úgy fogalmazott: nehéz eligazodni a gyorsan változó amerikai döntések között. Európai diplomaták attól tartanak, hogy miközben folytatódik Oroszország ukrajnai háborúja, egyre nehezebb eldönteni, mely katonai képességeket kellene a leggyorsabban fejleszteniük.

A NATO főtitkára, Mark Rutte pedig arra figyelmeztetett:

a folyamat valószínűleg nem áll le, vagyis Európának fokozatosan csökkentenie kell a függőségét az amerikai védelmi ernyőtől.

Washington tehát egyszerre próbálja megnyugtatni szövetségeseit és átformálni katonai szerepvállalását. Európában azonban sokan attól tartanak: a legnagyobb kihívást már nem is a csapatlétszám változása, hanem a kiszámíthatatlanság jelenti.

Új zöld projekt indult Szegeden, ami minta lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben

Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről

Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta

Deal with US not imminent, Iran says

