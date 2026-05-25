Elszabadult a pokol a fegyintézetben a börtönőrök kegyetlenségei miatt

A rabok egy videóban, amelyet az ország büntetés-végrehajtási intézményeit figyelő NGO az X-en is megosztott – azt mondták, a börtönigazgató, Elvis Macuare Guerrero nem tett semmit, amikor a börtönőrök több, fegyvertelen társukat lelőtték, valamint azzal vádolták a börtön vezetését, hogy elvette a ruháikat, megtagadja a látogatásokat és arra kényszeríti őket, hogy kábítószert áruljanak.

Hozzátették azt is, hogy békésre tervezték a tiltakozást, azonban az őrök tüzet nyitottak rájuk, és többen megsebesültek.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósításában azt közölte, a rabok – akik közül sokan eltakarták az arcukat – azt skandálják, hogy „Soha többé kínzást!”.

A rabok családtagjai a tiltakozás hírére megpróbáltak behatolni az épületbe, majd összecsaptak a Nemzeti Gárda kirendelt egységeivel. Néhány embernek sikerült bejutnia a börtönbe, ahonnan szemtanúk szerint ezt követően kiabálások és robbanások hallatszottak.

A venezuelai hatóságok egyelőre nem reagáltak a sajtó megkeresésére.