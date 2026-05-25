Nyitókép: Unsplash.com

Elszabadult a pokol a fegyintézetben a börtönőrök kegyetlenségei miatt

Infostart

Több száz rab lázadt fel vasárnap a Venezuela nyugati részén lévő Barinas börtönében, az emberek a börtönigazgató távozását követelik, aki szerintük nem lép fel az intézményben zajló törvénytelenségek ellen.

A rabok egy videóban, amelyet az ország büntetés-végrehajtási intézményeit figyelő NGO az X-en is megosztott – azt mondták, a börtönigazgató, Elvis Macuare Guerrero nem tett semmit, amikor a börtönőrök több, fegyvertelen társukat lelőtték, valamint azzal vádolták a börtön vezetését, hogy elvette a ruháikat, megtagadja a látogatásokat és arra kényszeríti őket, hogy kábítószert áruljanak.

Hozzátették azt is, hogy békésre tervezték a tiltakozást, azonban az őrök tüzet nyitottak rájuk, és többen megsebesültek.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósításában azt közölte, a rabok – akik közül sokan eltakarták az arcukat – azt skandálják, hogy „Soha többé kínzást!”.

A rabok családtagjai a tiltakozás hírére megpróbáltak behatolni az épületbe, majd összecsaptak a Nemzeti Gárda kirendelt egységeivel. Néhány embernek sikerült bejutnia a börtönbe, ahonnan szemtanúk szerint ezt követően kiabálások és robbanások hallatszottak.

A venezuelai hatóságok egyelőre nem reagáltak a sajtó megkeresésére.

börtön

venezuela

lázadás

A sportdiplomáciánkban és a kimagasló Eb-szereplésben bízhatunk – korábbi kézikapitány az olimpiáról

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.
Airbus-pillanat vagy digitális pénznyelő? – Európa 20 milliárd eurós AI-fogadása

Az AI-versenyben ma nemcsak a legjobb algoritmus számít, hanem az is, kinek van elég chipje, árama, adatközpontja és pénze. Európa most 20 milliárd euróval próbálna belépni ebbe a klubba, miközben az Egyesült Államok és Kína már messze előrébb jár. A terv egyszerre tűnik stratégiai szükségszerűségnek és kockázatos iparpolitikai fogadásnak. Mutatjuk a nagy sikereket és a nagy bukásokat is.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Leváltották Krakkó polgármesterét

A hétfő reggel közzétett hivatalos eredmények szerint leváltották Aleksander Miszalskit, a fő lengyel kormánykoalíciós párt jelöltjeként 2024-ben megválasztott krakkói polgármestert a helyi népszavazáson.

Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet

Aki gyorshajt, annak 2026-ban is komoly bírságokra kell számítania: a büntetések néhány tízezer forinttól akár több mint egymillió forintig is terjedhetnek, különösen a nagyobb túllépéseknél.

Rubio says 'solid' Iran deal may come on Monday

The deal under discussion would involve a 60-day ceasefire extension during which the Strait of Hormuz would be reopened, US media reports.

