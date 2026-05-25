Ezer forintos bankjegy.
Nyitókép: Getty Images/Veronika Dul

Lesújtó a magyar nyugdíjhelyzet

Infostart

Az európai nyugdíjrendszerek hosszú távú fenntarthatóságát és az uniós tőkepiacok fejlettségét egyaránt súlyosan korlátozza a tőkefedezeti nyugdíj-megtakarítások alacsony szintje – állapítja meg az Európai Bizottság frissen közzétett pénzügyi stabilitási és integrációs jelentése (EFSIR).

A dokumentum szerint az Európai Unió tagállamai hatalmas lemaradásban vannak a globális élvonallal szemben, Magyarország mutatói pedig a kötelező magánpénztári rendszer másfél évtizeddel ezelőtti felszámolása óta a kritikus szint alatt ragadtak – álla a portfolio.hu elemzésében.

Az Európai Bizottság jelentése rámutat, hogy miközben az aktív dolgozók befizetéseire épülő, hagyományos állami nyugdíjrendszerek a demográfiai öregedés miatt egyre nagyobb költségvetési nyomás alá kerülnek, a tehermentesítésükre szolgáló megtakarítási pillérek az EU-ban rendkívül gyengék.

Az EU-n belül mindössze néhány ország – Dánia (206%), Hollandia (151%), Svédország (149%) és Finnország (101%) – tudott érdemi vagyont felhalmozni. A fennmaradó 23 tagállam mutatója a GDP 40 százaléka alatt maradt.

Magyarország 1998-ban a régióban úttörőként vezette be a kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszert, aminek köszönhetően a nyugdíjvagyon a 2000-es évek végére elérte a GDP 14 százalékát. A 2008-as globális válságot követően azonban a kormányzat a GDP 10 százalékát kitevő teljes megtakarítási vagyont visszavonta az állami kasszába, a kötelező magánpénztári pillért pedig gyakorlatilag felszámolta.

Az Európai Bizottság elemzése kiemeli: a drasztikus magyar lépés – amelyhez hasonló állami beavatkozásokat Lengyelország, Románia és Szlovákia is végrehajtott – hosszú távon aláásta a lakosság feltőkésített rendszerekbe vetett bizalmát. Ennek következtében az önkéntes megtakarításokra épülő harmadik pillér azóta sem tudott megerősödni: a hazai nyugdíj-megtakarítások értéke a GDP 5 százaléka alatt ragadt, a mögöttünk hagyott tíz év hazai reálhozama pedig gyakorlatilag a nullával egyenlő.

A magyar emberek így szinte kizárólag a demográfiai kihívásokkal küzdő állami nyugdíjrendszertől kénytelenek várni időskori megélhetésüket.

magyarország

nyugdíjrendszer

magánnyugdíjpénztár

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Nagy dilemmában van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülés előtt. Egyrészt egyre inkább úgy tűnik, hogy tartós a forint választások után látott erősödése, az infláció pedig a jegybanki cél alatt van hónapok óta. Másrészt viszont a nemzetközi színtéren fokozódnak az inflációs kockázatok, a Hormuzi-szoros lassan három hónapja le van zárva, és nincs is kilátás a közel-keleti békére.Ráadásul a jegybankon egyre nagyobb a nyomás az exportáló vállalatok oldaláról is, akik rosszabbul járnak az erős forinttal. A keddi kamatdöntésen az lesz a fő kérdés, hogy a jelenlegi kedvező helyzet vagy a borús kilátások esnek erősebben a latba. A Portfolio által megkérdezett szakértők is megosztottak, a többség a 6,25%-os alapkamat tartására számít, de vannak olyanok, akik szerint beadja a derekát a Monetáris Tanács és csökkenti az irányadó rátát. Júniusra viszont a szakemberek többsége már egyértelműen kamatvágással számol.

2026-ra a magyarországi elektromobilitás mérföldkőhöz érkezett: a tisztán elektromos személyautók száma átlépte a százezres határt

The deal under discussion would involve a 60-day ceasefire extension during which the Strait of Hormuz would be reopened, according to US media.

