Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt

Pünkösd után bajos lesz vonattal közlekedni két kiemelt szakaszon

A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás, Rétszilas és Dombóvár között fognak dolgozni. A munkák körülbelül egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon.

Május 27-től Szerencs és Nyíregyháza között, a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak továbbhaladni.

A vezérigazgató jelezte:

mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többlet menetidővel jár.

Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe, az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Budapest és Pécs, illetve Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről.

Hegyi Zsolt ismertette, hogy "ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak". Hozzátette: azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a közösségi oldalán azt írta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások jól haladnak. Ez tovább erősítette azokat a várakozásokat, amelyek szerint Washington és Teherán közel áll egy átmeneti megállapodáshoz. A hír hatására az olajárak öt százalékkal estek, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára száz dollár alá süllyedt, a határidős globális részvénypiacok pedig emelkedésnek indultak - írta a Bloomberg.

Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén

A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.

US military says it has launched new strikes on southern Iran

The strikes on Iranian missile launch sites and boats were taken in "self-defence", US Central Command says.

