Antonio Conte, a Napoli vezetõedzõje a labdarúgó olasz Szuperkupa döntõjében játszott Napoli  Bologna mérkõzésen a szaúd-arábiai fõvárosban, Rijádban 2025. december 22-én.
Vége a találgatásoknak Antonio Conte-ról

Hétfőn a Napoli hivatalossá tette, hogy távozik posztjáról Antonio Conte, az olasz labdarúgó-bajnokságban ezüstérmes csapat vezetőedzője.

A dél-olasz klub rövid, négyszavas közleményt adott ki a tréner távozásáról hétfőn, egy nappal azután, hogy Conte és a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis nyilvánosan összeszólalkozott.

A nápolyi alakulat vasárnap kora este, a Serie A utolsó fordulójában 1–0-re legyőzte az Udinesét, majd az ezt követő sajtótájékoztatón különbözött össze az edző és az elnök. Utóbbi azt mondta, hogy ha nem sújtja sérüléshullám a csapatot, bajnokok lehettek volna, Conte ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy nem hisz ebben, az Internazionale pedig megérdemelten diadalmaskodott, mert kiváló együttes.

„El kell ismernünk más sikerét és tiszteletet kell mutatnunk” – jelentette ki Conte.

A tréner és a klubvezető a sajtóeseményen elárulta, hogy már hónapokkal ezelőtt megegyeztek abban, hogy a szezon végén elválnak útjaik.

Magyar Péter: Sulyok Tamás nem a nemzet egységét képviseli

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

Magyar Péter miniszterelnök Telexnek adott pünkösdi interjújában elmondta, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítéséért. A tervezett projektek között szerepel többek között új vonatszerelvények beszerzése, bérlakás-építési program és energiainfrastruktúra-fejlesztés. A kormányfő kitért Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetére is, akit az alkotmányozó többség birtokában el kívánnak mozdítani, bár az államfői posztra egyelőre nincs jelöltje. Magyar Péter hangsúlyozta a hatalmi ágak korlátozásának fontosságát, a NER lebontását és a korábbi vezetés felelősségre vonását.

Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

2026. május 25. 19:54
Jégkorong-vb: négygólos vereség a címvédő amerikaiaktól
2026. május 25. 19:24
Új fejezet nyílik Jackl Vivien életében, ő is Longhorn lesz
