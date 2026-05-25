Vége a találgatásoknak Antonio Conte-ról

A dél-olasz klub rövid, négyszavas közleményt adott ki a tréner távozásáról hétfőn, egy nappal azután, hogy Conte és a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis nyilvánosan összeszólalkozott.

A nápolyi alakulat vasárnap kora este, a Serie A utolsó fordulójában 1–0-re legyőzte az Udinesét, majd az ezt követő sajtótájékoztatón különbözött össze az edző és az elnök. Utóbbi azt mondta, hogy ha nem sújtja sérüléshullám a csapatot, bajnokok lehettek volna, Conte ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy nem hisz ebben, az Internazionale pedig megérdemelten diadalmaskodott, mert kiváló együttes.

„El kell ismernünk más sikerét és tiszteletet kell mutatnunk” – jelentette ki Conte.

A tréner és a klubvezető a sajtóeseményen elárulta, hogy már hónapokkal ezelőtt megegyeztek abban, hogy a szezon végén elválnak útjaik.