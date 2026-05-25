Kiszivárgott hangfelvétel: botrányos szavai miatt bukik a bukaresti kulturális miniszter

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének felszólítására a lemondott hétfőn Demeter András, a bukaresti ügyvivő korány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában.

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ politikusának „vállalhatatlan hangnemű”, a magyar identitásáról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének.

Demeter András közösségi oldalán közzétett lemondásában megkövette mindazokat akiket kijelentéseivel akaratlanul megsértett vagy megalázott, és azokat is, akik úgy érzik, hogy elárulta őket. Másfelől kifejezte meggyőződését, hogy tettei mindig a közérdeket szolgálták, a közösségi és az állami érdekek mentén járt el mindig a kultúra és az interkulturalitás szellemisége jegyében.

A 2mnews.ro Máramaros megyei hírportál hétfőn tett közzé egy hangfelvételt, amelyen Demeter András hallható, amint egy 2012-es ügyészségi kihallgatását trágár szavakkal felidézve

egyebek mellett olyan kijelentést tett, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a (román) nemzeti érdek.

A lap szerint a legfőbb ügyészség a Román Rádió chisinaui regionális stúdiójának korrupciógyanús beszerzése ügyében hallgatta ki Demeter Andrást, aki 2012-ben a közrádió elnök-vezérigazgatója volt. Az ügyésszel folytatott szóváltását felidézve a hangfelvételen Demeter András trágár szavakat használva bizonygatja: a rádió igazgatótanácsa akár az oroszoknak is eladhatná 5 millió euróért a moldovai stúdiót, hogyha a román államot csak a profit érdekli, hiszen magyar lévén őt hidegen hagyja a (román) nemzeti érdek.

Az RMDSZ hétfőn nyilatkozatban határolódott el Demeter András vulgáris nyelvezetétől, és kijelentései tartalmától, amelyek a szövetség szerint összeegyeztethetetlenek egy közméltóság felelősségével, és alkalmasak arra, hogy megingassák a közintézményekbe és a közszolgálatiság értékeibe vetett bizalmat. „A szövetség számára a közérdek tisztelete, az intézmények demokratikus működése és Románia euroatlanti elkötelezettsége világos és vállalt alapelvek” – szögezte le a közlemény.

Az RMDSZ szerint a helyzetet kiegyensúlyozottan és felelősségteljesen kell kezelni, politikai haszonszerzés nélkül, és anélkül, hogy egy egyéni botrányt egy teljes etnikai közösséget megbélyegző narratívává alakítanának.

Egyes kijelentések vagy magatartások kritikája nem igazolhat kollektív általánosításokat és megbélyegzést.

Demeter András 2025 júniusában az RMDSZ jelöltjeként kapott miniszteri tisztséget az Ilie Bolojan vezette bukaresti kormányban.