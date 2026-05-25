Erdogan váratlanul visszakozott

A török elnök a hallgatók és oktatók elvárásait figyelembe véve döntött a határozat visszavonásáról – közölte a török felsőoktatási tanács (YÖK) elnöke az X-en.

A Bilgi Egyetem hallgatói három napja tüntetnek a campuson az intézmény bezárása ellen.

A török elnök pénteken rendelte el a magánfenntartású felsőoktatási intézmény bezáratását, amelynek több mint húszezer török és külföldi hallgatója van, továbbá a saját szakterületükön elismert oktatókat és kutatókat foglalkoztat. A működési engedély megvonásáról szóló korábbi határozat egy jogszabályi rendelkezésre hivatkozott, amely lehetővé teszi egy intézmény bezárását, ha „az oktatás és képzés várható szintje nem megfelelő”.

Az 1996-ban alapított magánegyetemet 2019-ben vásárolta meg a Can Holding, amelyet a hatóságok később pénzmosás, adócsalás és szervezett bűnözés gyanúja miatt indított nyomozás során helyeztek állami irányítás alá.