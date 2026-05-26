2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
rakétacsapás, rakétatámadás, rakéta,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Váratlan amerikai támadás Iránban – itt a magyarázat

Légicsapást hajtott végre dél-iráni célpontok ellen az amerikai haderő hétfőn – jelentette be a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének szóvivője azt közölte, hogy „önvédelmi célú csapásról” van szó, amelyet Irán déli részén hajtottak végre.

„A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága továbbra is megvédi erőinket, miközben önmérsékletet tanúsít az érvényben lévő tűzszünet idején” – közölte Tim Hawkins szóvivő.

Az amerikai adminisztráció magas rangú tisztségviselői ezzel egy időben arról számoltak be, hogy korábban két iráni hajót fedeztek fel, amely megkísérelt tengeri aknákat elhelyezni, valamint az Iszlám Forradalmi Gárda föld-levegő rakétakilövő állásáról az amerikai haderő repülőgépeit vették célba.

Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét.

Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli, Hormuzi-szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek, így Bandar-Abbász kikötővárosban, valamint Sirik és Jask közelében.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi médiaoldalán a légicsapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal „szépen haladnak”.

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
AI-forradalom Magyarországon: óriási a töredezettség, a tátongó szakadékok áthidalása hatalmas kihívást jelent

Az AI-forradalom akkor hoz igazi áttörést, amikor már nem lemásolni vagy helyettesíteni akarjuk az ember munkáját. A szintugrást az jelenti, amikor már úgy kezdünk el gondolkodni egy új folyamatban, új feladatban, új szoftverfejlesztésben, hogy agentic AI-jal hogyan lehetne ezt máshogy, jobban megoldani. Az AI-használatban ugyanakkor óriási a különbség az élen járók és a lemaradók között a magyar piacon. Hatalmas cégen belüli szakadékokat is látni, az AI-evangelizáló csapatok élen járnak a mesterséges intelligencia adaptációjában, ám a alkalmazotti állomány 90 százalékát nem megfelelően vonják be a változásokba. Csorba Gyulával, a Clarity Consulting ügyvezető igazgatójával, és Kormos Benjáminnal, a Clarity Consulting BI & Data Solutions vezetőjével beszélgettünk. A témával kiemelten foglalkozunk május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Élvezd ki a nyarat, komoly lehűlés a láthatáron: ekkor lehet vége a kánikulának

Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

